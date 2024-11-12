'Алгоритм уже определен': Зеленский сообщил о новом решении для воинов ВСУ. Видео

Благодаря приложению "Армию+" любой воин в Вооруженных силах Украины сможет перевестись в другое подразделение без лишних бюрократических процедур. Механизм работы инновации уже наработан, функционал для приложения уже готов.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к стране 12 ноября. По его словам, Минобороны должно определить, когда и как будет стартовать сервис.

"Есть решение для многих наших воинов, которые хотят перевестись в другое подразделение в ВСУ. Кабмин сегодня утвердил постановление. Технически функционал готов. Все должно работать через "Армию+" – никакой бюрократии. И должен быть четкий ответ на каждый рапорт. Министерство обороны должно объяснить обществу все детали – что будет на первом, тестовом этапе, который будет после полного запуска", – отметил президент.

Зеленский пообещал, что все решения военных командиров по рапортам о переводах "будут мониториться, чтобы не было необоснованных отказов". А сам алгоритм реагирования на рапорт уже определен.

"Система должна заработать именно так, как мы об этом говорили с ребятами на передовой и представителями гражданского общества. Я благодарен всем, кто был вовлечен в разработку этого нового функционала. Сегодня поручил Минобороны и Генштабу доложить, как распространить эту возможность на все Силы обороны и безопасности, в частности, на Нацгвардию и пограничную службу", – добавил президент.

По словам главы государств, нарушен "вопрос об офицерских званиях и должностях и уже есть видение, как это можно сделать более современным".

Также президент конкретизировал, против кого ввел решение СНБО о применении санкций сроком на 10 лет. Санкции введены против 15 физических лиц и 102 предприятий, "в частности, против теневого танкерного флота", пояснил Зеленский.

Глава государства рассказал, что в Украине начали работать новые послы Греции, Албании, Японии и Египта. Зеленский сегодня переговорил с каждым.

В Украине будет новый праздник – профессиональный день Государственного бюро расследований. Указ об установке уже подписан, отметил президент.

"Сегодня уже девятая годовщина принятия закона о Государственном бюро расследований. Отметил наградами ребят из Государственного бюро расследований. К сожалению, двое – посмертно. Ребята выполняли задачи в прифронтовой зоне", – рассказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области Силы обороны Украины сдерживают группировку российских войск численностью 50 тысяч личного состава. Благодаря этой операции эти оккупанты не могут быть направлены на другие направления фронта на нашей территории. Об этом рассказал президент Украины.

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