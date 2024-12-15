'Альтернатива будет очень паршивой': Шарп объяснил, как Трамп может принудить Путина к миру

Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина. Он может воспользоваться методом "кнута и пряника", создав для РФ "паршивую" альтернативу прекращению войны против Украины.

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Однако при этом важно, чтобы глава США, поставив Россию перед серьезной дилеммой, был готов к серьезным шагам в отношении Москвы в случае, если она сделает неверный выбор. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Человек, возглавляющий такое государство как США, убежден аналитик, имеет рычаги влияния на многие страны, включая Россию. Важно лишь, чтобы этот человек смог правильно воспользоваться этими рычагами.

В случае с Россией, считает Шарп, сработал бы старый метод "кнута и пряника", при этом "кнут" должен быть очень серьезным.

"Если Россия будет поставлена перед серьезным выбором, перед серьезной дилеммой, когда альтернатива для РФ будет очень паршивой, и это станет очевидным в результате пока условных предложений Трампа, тогда есть шанс на то, что Россия станет более сговорчивой. Но для этого президент США имеет решиться быть готовым не просто угрожать или блефовать, а на серьезные шаги в отношении России", – подчеркнул военный обозреватель.

Он также пояснил, что подразумевает под "серьезными шагами".

"Это удушающие санкции, это большая помощь Украине, это меньше ограничений для Украины, это демонстративный отказ от опасной политики "лишь бы не было конфронтации с Россией". В таком случае Россия может предстать перед серьезным выбором. Если Россию не ставить перед серьезным выбором, то пока она не терпит серьезных поражений или по крайней мере пока она не уткнется в очевидный тупик на поле боя, или пока у нее не иссякнут ресурсы, у нее не будет причин подвергаться угрозам, за которыми ничего не стоит. Вот и все", – подчеркнул Шарп.

По его мнению, именно Трамп сейчас может определить, что будет происходить в мире в ближайшем будущем: на это повлияют его действия на Ближнем Востоке, России и других важных для глобальной политики точках напряжения.

"Если Трамп будет подкреплять свои слова и пожелания делами – а у него хватает инструментов, тогда результаты, не всегда хорошие, но могут быть достигнуты. И наоборот – если дел не будет, а будет больше слов, то каждый игрок будет действовать в зависимости от того, насколько выгодно ситуация будет складываться для него", – резюмировал Шарп.

Напомним, ранее эксперт-международник Александр Краев спрогнозировал, решится ли Трамп запретить ВСУ избивать вглубь России американскими ракетами. Недавно новоизбранный президент США заявил, что выступает против такого разрешения, потому что оно приводит к "эскалации". Однако, по мнению эксперта, буквально понимать заявление Трампа не следует, это скорее определенный намек россиянам на то, в чем именно США могут пойти на уступки.