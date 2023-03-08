Американские военные ищут способ модернизации украинских МиГов под западные ракеты 'воздух – воздух' – Politico

Американские военные изучают, возможно ли интегрировать передовые западные ракеты класса "воздух-воздух" с украинскими истребителями советской эпохи МиГ. Это является последней попыткой оснастить старые платформы новыми возможностями перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

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Об этом сообщило издание Politico. Если работа будет успешной, США впервые дадут украинским самолетам возможность запускать ракеты класса "воздух-воздух".

Официальные лица изучают, могут ли усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120, предназначенные для запуска с западных истребителей, таких как американский F-16, быть установлены на существующие украинские МиГи.

Эти усилия, в случае успеха, могут стать частью решения проблемы Киева, нуждающегося в дополнительной огневой мощи и ПВО, поскольку и Украина, и Россия готовятся к крупным наступлениям этой весной.

На прошлой неделе высокопоставленные американские генералы принимали украинских военных в Висбадене, Германия, для проведения серии кабинетных учений, чтобы помочь Киеву подготовиться к следующему этапу войны.

Американские военные считают, что Киев планирует начать наступление в ближайшие шесть-восемь недель, когда погода потеплеет, а украинские силы закончат отработку тактики общевойсковых маневров в Германии. Чиновники обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются средства противовоздушной обороны, поскольку Россия продолжает ракетные атаки и даже отправляет ловушки с радиолокационными отражателями, чтобы обезвредить украинские ракеты.

Украина настаивает на использовании современных истребителей для участия в конфликте, в том числе для помощи в противовоздушной обороне, но пока у западных лидеров нет особого желания отправлять современные самолеты, такие как F-16.

США уже предоставили Киеву ракеты класса "воздух-земля", такие как высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88B, которую можно прикрепить к МиГам и использовать против наземных целей, таких как радары и системы ПВО. Пентагон также прислал боеприпасы для прямой атаки, который превращает боеприпасы воздушного базирования в "умные" бомбы.

Однако интеграция AIM-120 с МиГами станет первым случаем, когда США предоставят возможность запускать ракеты класса "воздух-воздух" с самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия готова отправить свои боевые самолеты союзникам в Европе, которые взамен могут передать Украине старые истребители. Речь идет о советских МиГ-29 или Су-24.