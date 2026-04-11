Американский стартап в партнерстве с украинским производителем дронов готовит революцию в тактических ракетах: что известно

Американский оборонный стартап Aeon выходит на рынок тактического высокоточного оружия с системой управляемых ракет Zeus. Там говорят, что это будет решительный отход от устаревших платформ, а один из крупнейших производителей беспилотников в Украине сейчас работает над тем, чтобы Zeus можно было запускать с квадрокоптерных платформ.

Об этом сообщает издание The Defence Blog, которое получило эксклюзивный обзор Zeus от Aeon. Эта ракета – это программно-управляемая модульная система вооружения, стоимость которой составляет примерно 50 тысяч долларов за единицу. По данным компании, ее можно выпускать с производительностью более 10 тысяч единиц в год.

Что известно о ракетах

Zeus находится примерно в той же категории, что и неуправляемая противотанковая ракета AT4, но обеспечивает высокую точность управляемого огня, что приближает ее профиль характеристик к системам класса Javelin по значительно более низкой цене.

Операторы Zeus могут быстро менять датчики и полезную нагрузку для поражения широкого спектра целей – от основных боевых танков и бронированных машин до угроз в виде дронов, таких как иранские Shahed.

Zeus также приспособлен как для использования пехотой, так и для применения на монтируемых платформах, пилотируемых и беспилотных наземных транспортных средствах и надводных судах – операторы могут переключаться между ролями, устанавливая или снимая плечевое крепление.

Эта гибкость распространяется и на беспилотные системы: компания Aeon подтвердила активное партнерство с одним из крупнейших украинских производителей дронов – он сейчас работает, чтобы обеспечить возможность запуска Zeus с квадрокоптеров, что расширит эффективную дальность и точность за пределы того, что может достичь пехотинец самостоятельно.

Отдельное сотрудничество с украинской компанией охватывает интеграцию на наземные транспортные средства и надводные суда, еще больше расширяя оперативный радиус действия системы, отметили в Aeon.

В основе обеих этих возможностей лежит ODIN – запатентованная компанией Aeon программно-ориентированная архитектура наведения.

Она включает многочисленные режимы наведения, поражение целей за пределами прямой видимости, быстрое обновление программного обеспечения, возможность запуска с использованием носителей ATAK и глубокую интеграцию с сетями управления и контроля на поле боя. Важно, что ODIN позволяет Zeus выполнять новые задачи без необходимости разработки полностью новой программы вооружения – эта возможность является необходимой в эпоху быстро меняющихся угроз.

Aeon и уроки войны в Украине

"Я основал компанию Aeon, опираясь на то, что видел в Украине, – на важность стоимости, масштаба и адаптивности. Угрозы и тактика быстро меняются, и системы должны идти в ногу со временем и опережать события", – сказал генеральный директор компании Навид Тахмас.

Война РФ против Украины продемонстрировала, что современная высокоинтенсивная война использует высокоточные боеприпасы со скоростью, которую устаревшие модели закупок не могут поддерживать, и что оружие, неспособное быстро развиваться, быстро теряет свою полезность на поле боя. Zeus был разработан как прямой ответ на эти уроки.

"Это самая современная тактическая система оружия такого размера и класса, созданная как радикальный отказ от устаревших систем", – отметил Тахмас.

Он также не называет Zeus прямым конкурентом Javelin или французского Akeron. "Zeus не предназначен для того, чтобы быть прямой копией устаревших систем. Я рассматриваю его как полный отход от этих систем", – добавил гендиректор.

