'Американское лидерство нужно миру': Зеленский поблагодарил Байдена и обеих партий США за поддержку Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги 605-го дня российской войны. Глава государства поблагодарил американского коллегу Джо Байдена и обеих партий США за поддержку нашей страны.

Об этом украинский лидер заявил во время своего обращения к украинскому народу вечером 21 октября. Шаг Байдена по поводу дополнительной помощи нашему государству Зеленский назвал очень весомым (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очень весомый шаг президента Байдена на этой неделе – я искренне благодарен за это. Подготовлен новый пакет длительной и надежной поддержки для Украины – оборонной, экономической, – для нашей защиты людей и свободы. Я благодарен за эту инициативу президента Байдена и думаю, что не только украинцы, но и все народы – все свободные народы Европы – ожидают сохранения американского единства с нашей защитой. Американское лидерство нужно миру, и я благодарен обеим партиям Конгресса, которые это понимают, которые поддерживают, в частности, борьбу нашего народа за свою независимость", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что активная международная работа ни дня не прекращается.

"Сегодня я говорил с президентом Турции Эрдоганом, и это девятый международный разговор за эту неделю. Уже говорил с президентом Финляндии, с премьер-министром Канады, с президентом южной Африки, с премьер-министром Норвегии, также с президентом Франции, с генеральным секретарем ООН, с президентом США, с канцлером Германии Главное во всех этих переговорах – защитить жизнь и людей, мирных людей, не дать дестабилизации распространиться еще и другими регионами мира, не дать упустить нашу работу по консолидации мирового большинства ради международного права. Я благодарен всем лидерам за поддержку и осознание, что сейчас время для максимально энергичной совместной работы", – добавил Зеленский.

По его словам, с Эрдоганом, среди прочего, были обсуждены ситуация в Черноморском регионе, агрессия против Украины, агрессия против глобальной безопасности и ситуация на Ближнем Востоке.

"И очень важно защитить мирных людей, очень важно не допустить развертывания новых масштабных гуманитарных кризисов, важно действовать вместе, чтобы быстрее всего вернуть полную силу международному праву", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас активно готовим новую встречу по Формуле мира – встреча запланирована уже на следующую неделю, состоится она на Мальте.

"Весомые государства мира будут представлены – перечень участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем. Сегодня Президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет принимать участие во встрече. Готовимся также к новому саммиту нашей Крымской платформы – парламентскому уровню Крымской платформы. Количество участников очень серьезное. Саммит состоится в Чехии. Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключения для любых частей нашего континента", – добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский поблагодарил украинских воинов и всех, кто помогает одержать Победу над российской агрессией.

"Авдеевское направление, Марьинка. Бахмутское направление. Купянское, Лиманское направления. Наше Запорожье. Наша Херсонщина. На линии столкновения, и в глубине оккупированной территории наши воины сделали эту неделю очень мощной для Украины. И сейчас я хочу поблагодарить всех наших сил обороны и безопасности – абсолютно всем! Каждому подразделению, каждому воину, каждому командиру, которые за эту неделю дали нашему государству нужные боевые результаты. Слава вам, воины! Слава всему нашему народу!" – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе разговора лидеры двух государств обсудили подготовку к переговорам по Формуле мира на Мальте в конце октября, а также продовольственную безопасность после срыва Россией Черноморской зерновой инициативы.