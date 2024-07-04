Антирекорд – 47 задержанных: в ПСУ заявили, что количество попыток незаконного пересечения границы значительно возросло

В Украине участились случаи попыток незаконного пересечения границы мужчинами военнообязанного возраста. В отдельных случаях уклонисты пытаются пробраться за границу группами по несколько десятков человек.

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Своеобразным антирекордом стало задержание сразу около полусотни нарушителей. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"За последнее время мы видим дерзкие попытки пересечения границы группами людей. Это может быть 10, 20, 30 человек. Рекордную группу задержали – 47 человек", – отметил он.

По его словам, помогают в этом уклонистам разные преступные группы, которые за большие суммы денег доставляют мужчин ближе к границе.

Огорчает то, говорит представитель ГПСУ, что эти граждане не поддерживают свою страну и ВСУ, а фактически продолжают обогащать криминалитет, ведь платят за "трансфер" немалые средства: от $3000 до 12 тысяч. Хотя были случаи, когда уже во время фильтрации самих нарушителей устанавливалось, что они отдавали "дельцам" и по $18-20 тысяч.

"Однако их выявляют и задерживают пограничные наряды. Наша задача – не допустить незаконного пересечения границы. Это также ответственность Украины перед странами, с которыми мы граничим", – объяснил Демченко.

Примечательно, что Тиса больше не в "тренде" среди украинских мужчин, пытающихся перебраться за границу. Ранее многие нарушители пробовали переплыть реку, чтобы попасть в Румынию, однако теперь появилось новое направление. В частности, на Закарпатье группа из десяти уклонистов хотела попасть в Венгрию через пшеничное поле, заплатив переправщикам $7-10 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники "испортили" турпоход четырем туристам, которые планировали через Карпаты попасть в Словакию. Среди них был один россиянин.

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