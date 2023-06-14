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Археологи бьют тревогу: из-за подрыва Каховской ГЭС из курганов Херсонщины вымываются исторические артефакты

Ульяна Виноградова
War
1 минута
3,6 т.
Археологи бьют тревогу: из-за подрыва Каховской ГЭС из курганов Херсонщины вымываются исторические артефакты

В Херсонской области новая проблема, появившаяся из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Из курганов в регионе вымываются исторические артефакты.

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Археологи уже начали бить тревогу. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Исторические артефакты, которые находились в неисследованных курганах Херсонщины, из-за подрыва Каховской ГЭС российскими военными, вымываются с земли и мощным течением разносятся по берегам рек и на побережье Черного моря", – говорится в сообщении.

Всех, кто заметил такие объекты, просят немедленно обратиться в Херсонский областной краеведческий музей и сообщить о находке.

"Помогите сохранить культурное наследие Украины и памятники археологии Херсонщины. Контактный номер телефона музея: 066 35 51 407", – обращаются к неравнодушным гражданам историки.

Отметим, ранее в сети показали, как выглядело Каховское водохранилище до и после подрыва гидроэлектростанции российскими оккупантами. По состоянию на 10 июня оно уже потеряло треть своего объема.

Археологи бьют тревогу: из-за подрыва Каховской ГЭС из курганов Херсонщины вымываются исторические артефакты

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 июня, восьмой день после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области, уровень воды в продолжал снижаться. Всего эвакуировано 2779 человек, только за день удалось спасти 22 человека. Еще 3100 домов остаются подтопленными.

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