Археологи бьют тревогу: из-за подрыва Каховской ГЭС из курганов Херсонщины вымываются исторические артефакты

В Херсонской области новая проблема, появившаяся из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Из курганов в регионе вымываются исторические артефакты.

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Археологи уже начали бить тревогу. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Исторические артефакты, которые находились в неисследованных курганах Херсонщины, из-за подрыва Каховской ГЭС российскими военными, вымываются с земли и мощным течением разносятся по берегам рек и на побережье Черного моря", – говорится в сообщении.

Всех, кто заметил такие объекты, просят немедленно обратиться в Херсонский областной краеведческий музей и сообщить о находке.

"Помогите сохранить культурное наследие Украины и памятники археологии Херсонщины. Контактный номер телефона музея: 066 35 51 407", – обращаются к неравнодушным гражданам историки.

Отметим, ранее в сети показали, как выглядело Каховское водохранилище до и после подрыва гидроэлектростанции российскими оккупантами. По состоянию на 10 июня оно уже потеряло треть своего объема.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 июня, восьмой день после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области, уровень воды в продолжал снижаться. Всего эвакуировано 2779 человек, только за день удалось спасти 22 человека. Еще 3100 домов остаются подтопленными.

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