На данный момент армия стран НАТО не имеют средств противодействия дронам-камикадзе на оптоволоконном кабеле. При этом технологии БПЛА не стоят на месте и продолжают развиваться.

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В связи с этим НАТО обязано уже сейчас искать средства противодействия таким дронами. Об этом в Telegram заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, европейским странам сейчас очень важно понять, что дроны на оптоволокне будут развиваться, при чем как в украинской армии, так и у российских захватчиков. В свою очередь Китай будет помогать увеличивать дальность БПЛА от 30 до 50 км.

Коваленко подчеркнул, что у армий НАТО нет технологий противодействия дронам-камикадзе на оптоволоконном кабеле. Он подчеркнул, что часть высокотехнологичного оружия, которое было преимуществом с 80-х и до 2022 года, больше не дает такого преимущества на поле боя массе людей и дронов.

"Запад почему-то вообще не сделал выводов из того, как Иран, будучи под санкциями, развил сферу ударных БПЛА, а война России против Украины дала даже им новый рывок в развитии. Здесь либо шевелиться, либо дальше сидеть и думать, что танки Леопарда и ограниченное количество крылатых ракет все решат", – заявил Коваленко.

Напомним, страна-террорист Россия наращивает производство и совершенствует свои беспилотники благодаря помощи Китая. Несмотря на то что китайская поддержка фактически помогает РФ вырваться вперед в гонке с Украиной по использованию дронов, Пекин отрицает помощь Москве.

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