Армия Путина начнет снижать темп наступления, но в РФ нашли способ поддерживать силы, – генерал

Наступательный потенциал российской оккупационной армии начнет снижаться уже в сентябре. Чтобы поддерживать свои позиции на прежнем уровне враг может более активно применять ракеты малой дальности, в том числе баллистические ракеты на 120 километров, переданные России Ираном.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Думаю, наступательный импульс российской оккупационной армии достиг апогея еще в августе", – заметил он.

"По всем направлениям и с такими темпами противник больше не сможет продвигаться. Но чтобы поддерживать свои позиции, можно применять оружие именно такой дальности. Фактически это дополнительный потенциал ракет тактического радиуса действия", – предположил Романенко.

Генерал также прокомментировал информацию о том, что уже в ближайшее время страна-агрессор Россия может получить от Ирана баллистические ракеты Ababil и Fateh-360, обе дальностью 120 километров.

"Иранские баллистические ракеты увеличивают опасность. Причем, речь ведь не только о ракетах на 120 километров. Тот же Fateh-110 имеет дальность до 300 километров, есть возможность применять ракеты и до 400 километров. Zolfaghar имеет дальность от 300 до 700 километров. Есть в России и ракеты на 1000 километров. В потенциале у России появляется возможность накрывать всю территорию Украины", – констатировал он.

Вместе с тем генерал подчеркнул, что в этой ситуации крайне важна поддержка Украины союзниками – как в контексте недопущения поставок ракетных вооружений в Россию, так и в контексте непосредственной военной помощи Украине.

Читайте также полную версию интервью: "Армия Путина достигла апогея, начинается спад активности. Интервью с генералом Романенко".

Как писал OBOZ.UA, по информации Института изучения войны (ISW), Иран и Россия подписали в декабре 2023 года контракт на поставки баллистических ракет Ababil и Fateh-360. Поставки могут начаться уже в начале сентября текущего года.