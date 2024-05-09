Армия Путина потеряла 3 тыс. танков с начала полномасштабной войны: данные Oryx

Потери российской армии с начала полномасштабной войны – 24 февраля 2022 достигли 3000 танков. Из них более 2000 были уничтожены украинскими военными, а около 500 стали трофейными.

Об этом сообщает военный аналитик, ведущий блог Oryx, Якуб Яновский. Эти данные аналитик подсчитывает на основе визуальных материалов, таких как фото или видео.

"Какое эпическое поражение самопровозглашенной военной сверхдержавы", – отметил он.

В частности, общее количество потерь российских танков, задокументированных визуально во время полномасштабной войны в 2022 году, достигло 3000 единиц. Также Яновский указал на стоимость строительства нового танка, отмечая, что даже в РФ она превышает один миллион долларов за машину.

Дополнительно, аналитик представил данные по типам танков:

Т-54/55 - 8;

Т-62 - 136;

Т-64 - 92;

Т-72 - 1441;

Т-80 - 840;

Т-90 - 136;

Неидентифицированные машины – 347.

Напомним, в Запорожском направлении захватчики из РФ потеряли очередной "Бук-М1". В этот раз эффектное отличие совка вражеской техники произошла без привлечения украинских защитников – оккупанты справились самостоятельно.

Как сообщает OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 236 единиц вооружения и военной техники, которыми российские оккупанты атаковали их позиции и гражданскую инфраструктуру страны. А в боях отличились 1300 живой силы захватнической армии.

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