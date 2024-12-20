Армия Путина пытается прорываться на новых участках фронта. Разведчик Недзельский объяснил замысел врага

Российская оккупационная армия начала предпринимать попытки прорыва на Северском направлении Донецкой области – именно там, где недавно изменилось командование сил врага. Несмотря на то, что существенного увеличения ресурса армии противника не произошло, оккупант по-прежнему пытается создать как можно больше участков активного фронта. С этой целью он атакует для того, чтобы найти слабые места в украинской обороне, а когда находит, бросает туда дополнительные силы. Когда также происходит определенная кадровая ротация, "новая метла" действует особенно активно, стремясь добиться успеха.

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Ликвидация в Москве российского военного преступника генерала Игоря Кириллова, ответственного за применение химического оружия, стала поистине большим достижением украинских спецслужб. Но, учитывая психическое состояние главы Кремля Владимира Путина, оккупанты могут попытаться отомстить за смерть своего генерала.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал полковник запаса ВСУ, бывший начальник разведки 92 ОМБр, военный эксперт Петр Недзельский.

– Российская армия предприняла попытку прорыва фронта на Северском направлении Донецкой области. Предполагаете ли вы, что враг может ставить перед собой цель активизироваться на еще каком-то направлении, кроме уже существующих? Выгодно ли это для него с военной точки зрения?

– Безусловно, для него это выгодно. Чем больше сложных участков будет на фронте, тем лучше. Это привычная тактика, и ничего нового здесь нет: сначала они предпринимают попытки прорыва сразу на нескольких направлениях и наблюдают, где ушло, где было обнаружено слабое звено в нашей обороне, а где не пошло. Сплошь и рядом бывает так, что враг делал ставку на одно направление, но там оказался не слишком толковый командир, не слишком хорошо подготовилось подразделение, хотя условия были лучше. На соседнем участке фронта неожиданно пошло лучше, соответственно, командование меняет свой стратегический замысел, все силы бросает туда, развивая наступление.

– Американский Институт изучения войны обратил внимание, что эта попытка прорыва произошла сразу после смены командования российских сил в этом направлении. Когда в оккупационной армии появляется новый командир, что он может пытаться сделать, как может мести эта "новая метла"? Мы ведь понимаем, что вражеские резервы и силы от этого не увеличиваются.

– "Новая метла" может смотреть на проблему по-новому. Если предыдущий командир не смог добиться каких-либо оперативно-тактических успехов, его меняют. Приходит новый командир и применяет другие методы, принципы, средства, учитывая ошибки своего предшественника, и надеется на успех.

И действительно часто случается, что после смены командира происходят перемены, особенно если новый более решителен, смелее или имеет лучшее стратегическое мышление. Например, если нужно выполнить задачу прорыва, на него надо ставить более решительные, более смелые, более активные, а когда речь идет о расширении наступления, большая потребность во взвешенных и спокойных. И это касается, конечно, не только оккупационной армии. Это психология. То есть субъективный фактор всегда играет на войне очень важную роль. Ведь объективные обстоятельства могут быть достаточно прекрасными, но командир может оказаться не слишком решительным и бояться рисковать. И наоборот.

– В Москве ликвидирован генерал Кириллов, который был ответственным за военные преступления оккупационной армии в Украине, в частности, за применение химического оружия. По вашему мнению, достаточно ли это большая фигура для того, чтобы Кремль решил отомстить за него? Если да, то как может выглядеть эта месть?

– Является ли он достаточно весомой фигурой для Путина? Да, я думаю. Ликвидация любого командира, руководителя, тем более генерала, холуя – очень большой раздражитель для Путина, и он хочет отомстить за него.

Но для нас это очень большая победа. Честь и хвала нашим ребятам. Я не знаю, кто это сделал – или соколы Буданова, или орлы Малюка. Но земной им поклон. Они молодцы, потому что наказали преступника. Побольше бы таких операций проводить, чтобы все российские кровавые командиры, которые уничтожают людей, понесли ответственность.

Вспомните, как Путин в свое время говорил, что впереди своего войска поставит женщин и детей (4 марта 2014 года Путин сказал: "Пускай попробует кто‑то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей". – Ред.). То есть в голове у этого психопата формируются даже такие военные модели, когда на передовую можно поставить женщин и детей.

Он больной человек. И вокруг него вот такие генералы-убийцы, которые применяют оружие массового уничтожения, и чем больше таких будет уничтожено, тем лучше окружение Путина должно видеть, что наказание будет обязательно, что все они будут отвечать за свои преступления не только на небе, но и на земле.

Но и теперь какой-нибудь дежурный генерал сто раз подумает, выполнять ли преступный приказ, применять средства массового уничтожения людей или нет, бомбить мирные кварталы или нет.

– Допускаете ли вы, что после этой ликвидации оккупанты могут еще в больших объемах применять химическое оружие против украинских защитников?

– Это вопрос морально-психологического плана. Чтобы принять подобное решение, человек должен находиться в определенном психическом состоянии. Он должен быть раздражен, испытывать гнев, стремиться к мести и так далее. "А, вы убили нашего генерала за применение химического оружия? Тогда мы еще больше его применим против вас, хо*лов!".

Безусловно, такая постановка абсолютно логична, учитывая психическое состояние Путина и его окружения. Он психопат, а психопаты – очень жестокие люди, у них полностью отсутствует эмпатия. Я допускаю, что они могут пытаться отомстить и снова применять химическое оружие.

В Кремле, на российском телевидении даже обсуждали вопрос применения тактического ядерного оружия против Украины. Это безумие! Но американцы предупредили Путина: "Если ты применишь ядерное оружие, мы знаем все твои бункеры, и мы нанесем туда точечный удар. Ты не спрячешься даже в подземелье". И это единственное, что остановило его от этого шага – реальная угроза его жизни.