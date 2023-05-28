Армия РФ атаками на Киев и прифронтовые области хочет отвлечь украинскую ПВО: Лукашук объяснил новую тактику

В ночь на 28 мая Россия устроила самую массированную атаку дронами-камикадзе, запустив по Украине 54 Shahed-136. Силы ПВО уничтожили 52 из них, доведя количество уничтоженных в течение мая иранских дронов до 335 единиц.

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Судя по интенсивности атак, производство дронов в РФ поставлено на поток, враг продолжит террор и попытки выявить и истощить украинскую ПВО, в частности, в столице и отдаленных от фронта регионах Украины. Своими соображениями по использованию Россией Shahed-136 для атак по Украине поделился глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Он отметил, что в течение мая противовоздушная оборона Украины продемонстрировала рекордную эффективность противодействия иранским дронам-камикадзе, уничтожив 335 Shahed-136. Только в ночь на 28 мая ПВО ликвидировала 52 из 54 запущенных врагом дронов.

Анализируя интенсивность обстрелов, Лукашук предположил, что России удалось наладить канал бесперебойного получения ударных дронов.

"Подобное количество атак может свидетельствовать о том, что производство дронов поставлено на поток. И нам следует быть готовым, что враг продолжит террор. Поэтому важно не игнорировать сигналы тревоги. Особенно в нашей прифронтовой области", – отметил председатель Днепропетровского облсовета.

Запуская дроны, россияне пытаются истощить украинские запасы ракет для ПВО и одновременно выявить его расположение. Именно поэтому не стоит помогать врагу и снимать и публиковать в сети работу ПВО.

Лукашук также обратил внимание на то, что в последнее время россияне преимущественно пытаются атаковать дронами столицу и регионы, отстоящие от линии фронта.

"Заметно увеличилось количество атак на неприфронтовые области и Киев. Возможно, такой тактикой враг хочет заставить Украину оттянуть ПВО с фронта в другие области. И главное: частое использование дронов Shahed свидетельствует об активных попытках повлиять на операции наших славных военных. Все это говорит об одном: враг боится. Боится действий наших ВСУ. А это хорошая новость", – резюмировал Лукашук.

Напомним, в ночь на 28 мая войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе, в Киеве и регионах работала ПВО.

Наибольшее количество иранских дронов враг направил на Киев, в столице есть жертва и пострадавшие в результате падения обломков. В общей сложности силы ПВО сбили 52 дрона из 54 запущенных войсками РФ, из них более 40 – в воздушном пространстве столицы.