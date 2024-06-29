Армия РФ атакует по нескольким направлениям: произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

В субботу, 29 июня , враг активизировался на Покровском и Харьковском направлениях. Общее количество вражеских атак по всей линии фронта возросло до 90.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00. Впрочем, украинские защитники крепко держат оборону.

Ситуация на фронте

Харьковское направление. Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска. В настоящее время враг пытается реализовать две попытки улучшить собственные позиции, восемь предыдущих – отбиты. Как следствие, захватчики сегодня потеряли 127 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, наши воины уничтожили на данном направлении 26 БпЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобилей и единицу спецтехники. Повреждены две вражеские пушки, четыре автомобиля и две единицы специальной техники, в частности, станция РЭБ противника.

На Купянском направлении оккупанты незначительно добавили активности в районах Стельмаховки и Синьковки. Общее количество атак за сегодня – четыре.

Продолжаются бои в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Покровском направлении 28 раз за сегодня происходили боестолкновения разной интенсивности. В настоящее время 12 из них продолжаются. К настоящему времени враг, в частности, потерял 252 военнослужащих убитыми и ранеными и безвозвратно РСЗО БМ-21 "Град".

Кураховское направление. Уже восемь раз сегодня враг пытался захватить наши позиции. Сейчас еще атакует в двух локациях вблизи Красногоровки.

На Времевском направлении количество сегодняшних вражеских штурмов увеличилось до семи. Продолжается бой недалеко от Константиновки.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, 28 июня, появились данные по потерям российской военной авиации в 2024-м. Через полгода Силы обороны уничтожили более 30 российских самолетов. Больше всего из них – истребителей Су-25 и бомбардировщиков Су-34: девять и 13 сбитых бортов соответственно. Но есть и другие, включая дефицитные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50: уничтожены две единицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 28 июня украинские воины продолжали уменьшать численность российских войск в Украине и ослаблять военный потенциал государства-агрессора. В сутки общие потери РФ в живой силе составили 1070 человек убитыми и ранеными.