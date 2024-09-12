Армия РФ бросает на штурмы Волчанска оккупантов без боевого опыта – ОТГ "Харьков"

Армия страны-агрессора России бросает на штурмы на Волчанское направление в Харьковской области оккупантов, которые ранее не принимали участие в боях. Уровень боевой подготовки у этих захватчиков – очень низкий.

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Их отправляют на Волчанское направление для подкрепления штурмовых действий. Об этом рассказал спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона в среду, 11 сентября.

По словам военного, на этот участок фронта армия РФ привлекла четвертую разведывательно-штурмовую бригаду имени Александра Невского, однако она уже понесла большие потери. Теперь на "подкрепление" прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады. Также заводятся солдаты из других подразделений.

"Но, по последним данным, подразделения, которые привлекаются к штурмовым действиям непосредственно в Волчанске, имеют довольно низкую подготовку: ранее эти военнослужащие вообще не участвовали ни в каких боевых действиях", – сказал Саранцев.

Он предположил, что это оккупанты, которые были недавно мобилизированы. Пока непонятно, это бывшие заключенные из российских колоний или представители других государств (Средняя Азия, Африка или Ближний Восток).

По словам спикера, Россия все чаще привлекает к боям на поле боя личный состав, который "морально не готов выполнять какие-либо задачи".

"То есть, они поднимают мобилизационный ресурс, наскоро его готовят, обманом или принуждением, или обещаниями о денежных вознаграждениях отправляют на войну. Но люди понимают, что их обманули, и отказываются в дальнейшем идти в бой", – добавил представитель ОТГ "Харьков".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОТГ "Харьков" рассказали, что на Харьковском направлении штурмовые группы оккупантов из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии армии РФ отказались от выполнения задач. Их командование планировало возобновить штурмовые действия.

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