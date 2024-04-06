Армия РФ еще в 2015 году готовилась к полномасштабному вторжению? В документальном фильме показали доказательные кадры про Сватово

В городе Сватово Луганской области 29 октября 2015 года загорелись склады с артиллерийскими боеприпасами, где хранилось около 3 тысяч тонн снарядов, длительное время раздавались взрывы. Эта диверсия была делом рук спецназовцев российского генштаба ВС РФ (ГРУ).

Об этом стало известно из документального фильма "Рассекречено! Сватово: кто уничтожил украинское оружие?". Соответствующие материалы об уничтожении украинских артскладов рассекретило Государственное бюро расследований (ГБР).

Взрывы на складах организовали силовики РФ, подчинявшиеся непосредственно российскому диктатору Владимиру Путину. В фильме рассказывается, как готовились взрывы, кто отдавал приказы и кто был непосредственным исполнителем диверсии, которая уничтожила огромный артиллерийский арсенал Украины.

Также было установлено, что эти взрывы были частью более масштабного плана России по ослаблению оборонного потенциала восточного фланга НАТО. Это может свидетельствовать о том, что еще в 2015 году РФ готовилась к полномасштабному вторжению в Украину. Кремль пытался создать благоприятные условия для дальнейшей агрессии, ослабляя украинскую армию.

На данный момент следствие по делу о диверсии продолжается.

Напомним, что в сентябре года СБУ и ДБР разоблачили командование и ключевых диверсантов спецназа РФ, которые были причастны и к аналогичным взрывам на складах во Врбетице в Чехии в 2014 году.

Мы писали о том, что взрывы во Врбетице являются частью долгосрочной операции ГРУ России, цель которой – помешать Украине покупать оружие и боеприпасы, необходимые для обороны в войне на Донбассе. Об этом заявили расследователи Bellingcat.

Как сообщал OBOZ.UA, возле села Мостки Луганской области (временно оккупированная РФ часть региона) вспыхнул склад боеприпасов армии страны-агрессора. Он принадлежал 4-й танковой дивизии ВС РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!