Армия РФ готовит 'котлы': генерал пояснил, почему планы врага проваливаются

Опасность оперативного окружения, или "котла", в который могут попасть подразделения украинских Сил обороны, по-прежнему существует, поскольку российская оккупационная армия использует любые возможности для этого. Тем не менее, враг не имеет успеха благодаря эффективному противодействию со стороны украинских защитников.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Вместе с тем он добавил, что противник по-прежнему имеет преимущество во всех видах вооружений.

"Что касается оперативного окружения, или того, что в народе называют котлами, то такая опасность всегда есть. Там, где есть возможность, противник осуществляет сначала продвижение вперед, потом встречает сопротивление нашей обороны, пытается обходить с флангов. И если это удается, если есть резервы, то он пытается нарастить эти фланговые атаки и замкнуть наши силы в тылу", – пояснил генерал.

По его словам, в условиях превосходства противника "мы можем противопоставить этому только современные технологии, больше эффективного вооружения, которого у нас пока недостаточно".

Романенко констатировал, что военная помощь США поступает в Украину не в тех объемах, на которые рассчитывали в ВСУ. Процесс мобилизации ускорился, но все же не достиг необходимых объемов.

"Поэтому имеем такие результаты – противник с конца прошлого года осуществляет стратегическую наступательную операцию и медленно, но продвигается вперед", – подытожил генерал.

Читайте также полную версию интервью: "Через несколько месяцев ВСУ могут пойти в наступление, но угроза "котлов" остается. Интервью с генералом Романенко".

Как писал OBOZ.UA, в сводке Генштаба ЗСУ сообщается о том, что в ходе полномасштабной войны России против Украины страна-оккупант потеряла более 570 тысяч своих солдат. Уничтожено 363 вражеских самолета и более 8300 танков.

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