Армия РФ начала использовать против Украины обновленный дрон-камикадзе – ISW

Российские оккупационные войска используют для атак по Украине новую версию дрона-камикадзе "Ланцет". Враг назвал беспилотник "Изделием-53" и заявляет, что он может автономно идентифицировать цели.

В армии РФ надеются, что такое оружие позволит преодолеть украинскую противовоздушную оборону. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По данным российских источников, от 21 октября оккупанты начали использовать против Украины дрон-камикадзе "Изделие-53". Пропагандисты говорят, что у него якобы есть система автоматического наведения, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара.

Аналитики ISW подчеркнули, что страна-агрессор Россия не использует эту обновленную версию "Ланцета" в широком масштабе. Хотя российские источники утверждают, что ВС РФ пока только испытывают дроны для массовых синхронизированных атак по Украине.

Видео дня

Институт изучения войны 24 октября сообщал, что российские войска использовали новые дешевые беспилотники собственного производства "Италмас" (известные еще под названием "Изделие-54") во время воздушной атаки на Киевщину. В Украине их прозвали "дронами-газонокосилками" – из-за характерного звука, отличающегося от уже привычного пролета "Шахеда".

Ранее аналитики также оценивали, что российское командование может считать, что большое количество ударных беспилотников позволит ВС РФ преодолеть украинскую противовоздушную оборону.

Хотя полезная нагрузка "Изделия-53" составляет всего от трех до пяти килограммов, а этого может быть недостаточно для значительного повреждения важнейших целей.

Отметим, что российский коммерческий оператор беспилотных авиационных систем "Аэроскан" представил обновленную версию "Ланцета" в августе 2023 года. Беспилотник концепта ZALA Lancet назвали "Издедие-53", заявляя, что он способен самостоятельно, по заранее заданным параметрам, выявлять и поражать цель.

Россияне хвастались также, что их "новая" разработка использует тактику "роя дронов", во время атак "умело" обходя системы противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне создали школу пилотов FPV-дронов во временно оккупированном Крыму. Там они учат управлять беспилотниками-камикадзе не только военных, но и гражданских.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!