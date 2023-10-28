Оккупанты развернули в Крыму обучение с FPV-дронами: каждые две недели выпускают пилотов, которые отправятся на фронт – СМИ

В Крыму россияне создали школу пилотов FPV-дронов, где учат не только гражданских, но и военных РФ управлять дронами-камикадзе. Это заведение было открыто в так называемом "Крымском федеральном университете", созданном на базе Таврического национального университета имени Вернадского. Обучают обращению с БПЛА студенты и преподаватели этого псевдоуниверситета.

Об этом сообщает крымское информационное агентство "Центр журналистских расследований" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Там отметили, что интеграция Крымского университета в российскую армию значительно глубже, чем, например, в случае с кафедрами военной подготовки в украинских вузах.

"Центр беспилотных летательных систем" в учебном заведении был создан из секции пилотирования дронов в 2023 году. Сначала это был спортивный кружок, в котором занимались студенты. Однако уже в августе он превратился в площадку для реализации программы оккупационного "МВД" "Безопасный город".

На базе университета полицейских Крыма учили управлять дронами – якобы для того, чтобы они могли дистанционно следить за общественным порядком. Позже кружок получил название "Высокотехнологичный студенческий спорт", а впоследствии был переименован в "Центр беспилотных летательных систем".

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В августе 2023 года россияне заявили, что они уже выпустили более 70 операторов БПЛА. В Симферополе есть три пункта подготовки пилотов дронов, а еще один планируют открыть в Ялте.

Организаторы говорят, что эта школа выпускает по 10 готовых пилотов каждые две недели, то есть за полгода она может выпустить 120 операторов БПЛА, которые отправятся на войну против Украины.

"Руководитель проекта "Центр беспилотных летательных систем" Игорь Бойко в одном из своих интервью упоминал, что у них учились не только курсанты, но и коллеги из других оккупационных вузов, в частности, из Мелитополя. Там на базе так называемого государственного университета также должен открыться аналогичный Центр и школа для пилотов", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных РФ территориях, в том числе на Запорожье, россияне организуют производство боевых дронов. Враг традиционно прячется за спинами гражданского населения, более того, привлекает к этому процессу несовершеннолетних украинцев.

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