На Запорожье россияне организуют производство боевых дронов: хотят привлечь детей

На временно оккупированных РФ территориях, в том числе на Запорожье, россияне организуют производство боевых дронов. Враг традиционно прячется за спинами гражданского населения, более того, привлекает к этому процессу несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По его словам, российские захватчики устроили мини-производство дронов на базе "Батальона Судоплатова", в котором служат наемники со всей России.

Также на базе некоторых школ и учреждений профессионально-технического образования начали обучать учащихся 10-11 классов пользоваться БПЛА, а в училищах, по сообщениям, учат подростков и молодежь собирать и ремонтировать дроны.

"Самое ужасное то, что они пытаются прикрываться нашими детьми, когда пытаются собирать и ремонтировать военную технику", – говорит Федоров.

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Он добавил, что в дальнейшем россияне планируют устроить так называемый технопарк для производства БПЛА, спрятав его в жилых районах, чтобы прикрыться гражданскими жителями. Враг знает, что ВСУ не будут бить по этому объекту, рискуя нанести вред мирному населению.

"Оккупанты с коллаборантами превращают временно оккупированные территории Запорожской области в милитаризованную серую зону", – резюмировал городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Запорожской области россияне и коллаборанты проводят "милитаризацию" учебного процесса. На детей пытаются повлиять пропагандой, прославляя российскую армию.

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