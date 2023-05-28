Армия РФ не оставляет попыток полностью захватить Донбасс, на Бахмутском направлении она провела неудачные атаки – Генштаб

Силы обороны Украины накануне отбили 21 атаку армии РФ, которая сосредотачивается на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. Оккупанты вели наступления, в том числе и безуспешные, на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Купянском направлениях.

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На некоторых участках фронта ныне враг обороняется и несет потери, но одновременно обстреливает населенные пункты вдоль линии боевого столкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 28 мая – 459-е сутки полномасштабной войны.

В эти сутки РФ снова нанесла массированный авиационный удар по Украине, а за прошедшие ее войска совершили три ракетных удара, два из которых из ЗРК С-300 по Краматорску, а также 13 авиударов, около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, городам и селах.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигоны Беларуси прибывают определенные подразделения ВС РФ для проведения мер боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудар в районе Волчанска на Харьковщине, совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Блешня, Тимоновичи, Николаевка, Зализный Мост, Чайкино, Гремяч Черниговской области; Заруцкое, Глухов, Бунякино, Волфино, Катериновка, Обода, Басовка, Мирополье – Сумской; Басово, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Хатнее – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия недалеко от Масютивки. Нанесли авиаудар в районе Кисловки на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел, но обстреливал из артиллерии Невское, Белогоровку на Луганщине и Торское, Верхнекаменное, Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия западнее Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг наступал в сторону Северного и Первомайского, успеха не имел. Нанес авиаудар по Авдеевке, совершил артобстрелы Новокалинового, Авдеевки, Первомайского и Карловки на Донетчине.

На Марьинском направлении наши защитники отбили 14 российских атак в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВС РФ обстреляли Прасковьевку, Новомихайловку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Великую Новоселку.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ продолжают вести оборонные действия. Они нанесли авиаудары по районам Червоного на Запорожье и Змиевки на Херсонщине. Обстреляли н. п. Времовка, Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Степное и Каменское – Запорожской; Херсон, Ивановка, Садовое, Антоновка – Херсонской.

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