Армия РФ обстреляла Никополь: есть раненые, поврежденные аптека, офисы и авто
Днем 31 декабря российская террористическая армия атаковала город Никополь Днепропетровской области. В результате обстрелов мирные жители получили ранения.
Также в населенном пункте зафиксированы разрушения. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Вследствие обстрела в районном центре три человека получили ранения – двое мужчин и женщина. Также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
По информации главы ОВА, российские обстрелы повредили аптеку и офисное здание. Кроме того, повреждены транспортные средства – два микроавтобуса и два легковых автомобиля.
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко уточнил, что российские террористы нанесли удары по районному центру из тяжелой артиллерии. Кроме того, некоторые территориальные громады россияне атаковали дронами-камикадзе.
Напомним, войска Российской Федерации вечером 30 декабря устроили очередной обстрел Херсона из артиллерийского оружия. Было попадание в жилой дом, погибли минимум два мирных жителя.
Ранее сообщалось, что российские войска за время применения "Шахедов" для атак на Украину запустили уже почти 4 тысячи дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили около 3 тысяч беспилотников. Учитывая рост интенсивности дроновых атак, Украина нуждается в большей степени систем, работающих именно против ударных БпЛА.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 декабря Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Силы ПВО сбили 21 из 49 дронов. В частности, четыре попадания вражеских БПЛА, разрушены здания в центре Харькова. Кроме дронов, войска РФ атаковали облцентр еще и ракетами. Захватчики ударили по гостинице, жилым домам и админзданиям в центре Харькова, ранения получили много мирных жителей.
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