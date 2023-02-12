Армия РФ понесла значительные потери в Луганской области и отошла, – Гайдай

Ситуация в Луганской области остается сложной, но полностью контролируема Силами обороны Украины. Враг несет значительные потери на Кременском направлении - настолько серьезных, что на днях вражеские подразделения вынуждены были отойти, чтобы пополнить свои подразделения.

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Между тем, на оккупированных территориях Луганщины российские захватчики глушат мобильную связь: там они готовятся к наступлению. Об этом 12 февраля рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Ситуация на Луганщине сложная, но полностью контролируемая Силами обороны. Несколько дней назад было очень много мощных атак, основные усилия были брошены на Кременском направлении. Не оставляют в покое и направление Белогоровки, там также постоянно обстрелы из танков, из тяжелой артиллерии, и авиацию применяли. На Кременском направлении враг понес существенные потери, даже вчера они где-то немного дали отдохнуть, если так можно сказать, нашим защитникам. Потому что отвлеклись, им нужно было пополнить свои подразделения, потому что достаточно мощно были разбиты. Пытались даже идти колонной техники, но после хорошего ответа, который они получили от наших защитников, также отошли назад", - рассказал глава Луганской ОВА.

Он также подчеркнул, что на оккупированной части Луганщины оккупанты ограничили мобильную связь и мобильный интернет. Так, захватчики пытаются "защититься" от украинских партизан, которые передают Силам обороны Украины информацию о передвижении и расположении вражеских подразделений и техники. В то же время, захватчики массово проверяют смартфоны у местных жителей, останавливают для проверок даже детей.

"Это все связано с подготовкой к наступлению, с теми резервами, которые они подтягивают к линии фронта и размещают в жилых домах или админзданиях. А учитывая, что партизаны не спят на Луганщине, партизанское движение работает достаточно хорошо и мы даже видели недавно очередной распределительный шкаф на железной дороге они сожгли, что делает невозможным переброску техники по железной дороге на какое-то время — усиливаются репрессивные действия", - подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что, несмотря на то, что российские оккупанты постепенно учатся воевать, командование российской армии не отступает от любимой тактики РФ: забрасывания противника телами своих солдат.

"Противника не надо никогда недооценивать, это первый шаг к поражению. Даже если это просто недавно мобилизованные люди из России или оккупированной части Луганской области — все равно это люди с оружием. Все равно это люди, которые стреляют в нашу сторону. Поэтому относимся к ним максимально серьезно, тем более, что они и нашу тактику перенимают, они понемногу учатся. Это больше касается нижнего звена военных. Потому что высшее военное российское командование — это потомки жуковско-коневской стратегии, что "мы просто такая огромная страна, что просто телами забрасываем позиции и любые подразделения". Что мы видим по Соледару и Бахмуту: десятки тысяч погибших и они не считают их вообще. Им абсолютно плевать, главное, чтобы они продвигались, даже если это потери людей", - отметил глава Луганской ОВА.

По словам Гайдая, бои в Луганской области отличаются от противостояния на Донетчине, в частности, из-за особенностей ландшафта. И хотя потери врага в Луганской области не столь огромны, как на Бахмутском направлении, "выкашивают" украинские воины оккупантов в Луганской области также знатно.

"У нас немного иная картина боя, Соледар и Бахмут они штурмовали в лобовую. Здесь несколько иная ситуация, у нас такая местность, полностью засаженная лесами. Поэтому здесь не такая картина боя. Но потери у них огромные. Когда захватываем пленных, они говорят , что сзади стоят заградительные отряды, что впереди - они не знают, им говорят штурмовать, они идут - и видят своих коллег, которые ранее пошли в наступление. И вот они видят, что те лежат и все равно идут вперед. Никто их там особо не забирает. Да и по большому счету иногда бросают даже раненых. Это отношение. Это не армия... Это просто стая, которую бросают в жерло фронта из расчета, что они просто протиснут телами нашу оборону", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты полностью отключили мобильный интернет в Луганской области. Местный оператор мобильной связи, работающий на оккупированной части области, на прошлой неделе ограничил услугу, сейчас же прекратил ее совсем. В то же время, стоимость услуг не изменилась.

Отключением интернета оккупанты надеются помешать украинцам в оккупации передавать информацию о расположении и передвижении готовящихся к наступлению оккупационных войск. Впрочем, люди все равно находят способы выйти на связь со свободной частью Украины – и передавать разведданные.