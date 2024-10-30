С начала суток по состоянию на 16:00 среды, 30 октября, на фронте в Украине произошло 51 боевое столкновение. Наиболее активны оккупанты на Кураховском направлении, где зафиксирована 21 вражеская атака.

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Ситуация на линии столкновения остается напряженной, однако Силы обороны продолжают активно противодействовать агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские удары

Как сообщили в Генштабе, пограничные населенные пункты продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории РФ.

От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Павловка, Волфине, Новенькое, Таратутино, Александровка, Волковка, Дмитровка, Покровка, Ободы, Бачевск, Владимировка Сумской области; Михальчина Слобода, Медведевка, Красный Хутор Черниговской области.

Также враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Мирополье и Хотинь, применив четыре КАБа.

Кроме того, кафиры бомбят Курскую область России. Сейчас там нанесены шесть ударов семью КАБами.

Ситуация на линии фронта

На Харьковском направлении оккупанты один раз тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска.

На Купянском защитники Украины отбили 15 атак неподалеку от Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Роща, Вишневого, Богуславки и Загрызового, еще девять боеприкосновений на 16:00 продолжаются.

На Лиманском направлении за день армия агрессора совершила пять атак возле Екатериновки, Грековки, Тернов и Заречного.

На Северском направлении враг совершил две атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка, одно боеприкосновение продолжается.

На Краматорском и Торецком направлениях россияне ныне наступательных действий не предпринимали.

На Покровском с начала суток российские захватчики совершили 11 атак в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и отразили девять атак противника, два боя на 16:00 продолжается. Потери врага уточняются, говорится в строительстве.

На Кураховском направлении враг устроил 21 атаку вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки. Также агрессор нанес авиаудары в районе Романовки и Курахово, применив пять КАБов.

На Времовском направлении подразделения Сил обороны отразили два штурма недалеко от Богоявленки.

На Гуляйпольском противник без успеха атаковал населенный пункт Чаривное.

На Ореховском нанес авиационных ударов по населенным пунктам Мала Токмачка и Преображенка. В общей сложности было применено 14 авиабомб.

На Приднепровском направлении зафиксированы три атаки противника, успешно отраженные воинами Сил обороны, проинформировали в Генштабе.