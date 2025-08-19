Армия РФ пытается развить наступление на Добропольском направлении, несмотря на контратаки ВСУ – ISW

Российские войска с трудом, но продолжают попытки развить наступление на Добропольском направлении в Донецкой области. Они продвигаются в районе некоторых населенных пунктов на фоне продолжающихся украинских контратак.

Вместе с тем неудачи в подкреплении ВС РФ теперь отражаются в сообщениях российского информационного пространства о ситуации на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Враг продолжает попытки прорыва

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 18 августа, что ВСУ недавно освободили Заповидное (бывшее Никаноровка) и Дорожное (оба к юго-западу от Доброполья) в самом начале проникновения оккупантов к востоку и северо-востоку от Доброполья. Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 18 августа, показывают, как ВСУ задерживали российских солдат вдоль лесополосы к юго-западу от Петровки (северо-восток от Доброполья).

По мнению аналитиков, это указывает на то, что российские войска продвинулись в этот район до 14 августа во время первоначальной операции по проникновению. Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, показывают, как Силы обороны Украины поднимают флаг в Золотом Колодязе – по мнению аналитиков, это указывает, что российские войска продвинулись туда до 17 августа, а украинские войска затем смогли освободить этот район.

"Ранее ISW не обозначал эти села как российские наступления на своих картах из-за отсутствия геолоцированных доказательств российского присутствия ни в Петровке, ни в Золотом Колодязе", – говорится в сводке.

При этом ISW зафиксировал признаки того, что российские войска испытывают трудности с переводом первоначального тактического проникновения в районе Доброполья в более широкий оперативный прорыв. Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что украинские войска смяли российский выступ на Добропольском направлении, отрезав подразделения армии РФ, инфильтрованные в тыл врага, от основных сил, предположительно, лишив оккупантов возможности снабжать и подкреплять инфильтрационные группы в масштабах, необходимых для развития инфильтрации.

Кто наступает на Доброполье

Военный обозреватель Машовец заявил, что ныне подразделения российской 150-й мотострелковой дивизии пытаются обойти Владимировку (юго-западнее Доброполья) с востока, пытаясь угрожать флангу украинских сил, а ВСУ – угрожают подразделениям 51-й армии, которые удерживают узкий прорыв в направлении Доброполья между Заповидным и Новоторецким (юго-западнее Доброполья).

Однако Машовец говорит, что Силы обороны, наступающие на западной стороне прорыва, продвигаются быстрее, чем подразделения 8-й армии, идущие к востоку от Владимировки.

По словам эксперта, подразделения 5-й, 110-й и 132-й мотострелковых бригад (все 51-я армия), действующие в зоне прорыва, таким образом, "дробятся" в своих усилиях по поддержке базы прорыва и в результате могут удерживать только полосу шириной 2,5 км.

Российский военный блогер недавно предупредил, что прорыв РФ к востоку и северо-востоку от Доброполья слишком узкий по сравнению с его глубиной и, следовательно, уязвим для украинских контратак и перехватов.

"Российские военные блогеры также заметно чаще обсуждают Родинское направление (к северу от Покровска и к юго-востоку от Доброполья) в противовес Доброполью, что указывает на то, что неудачи в подкреплении первоначального прорыва теперь отражаются в сообщениях российского информационного пространства о Покровском направлении", – резюмировал ISW.

Что предшествовало

Сейчас села Грузское и Веселое неподалеку Доброполья, где недавно состоялся прорыв россиян, полностью под контролем украинских защитников. Их зачистила и взяла под контроль 93-я бригада "Холодный Яр". В освобождении украинских территорий были использовали и ударные наземные роботизированные комплексы.

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" рассказали, что оккупанты продолжают наступать на ряде направлений на востоке Украины: на большинстве из них украинские воины отбивают атаки. Однако у врага есть и успехи: в ВСУ официально подтвердили оккупацию российскими войсками населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Попов Яр.

По данным Генштаба, в направлении Доброполья на Донетчине продолжаются стабилизационные мероприятия. Оккупанты продолжают сдаваться в плен, только за сутки 17 августа туда попали еще семь российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, военные аналитики отмечают, что Россия не сможет силой быстро захватить остальную часть Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска погрязли в атаках по захвату множества населенных пунктов в регионе, и сегодня им все еще с трудом удается достичь целей некоторых из этих операций.

