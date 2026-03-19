Армия РФ пытается закрепиться в островной зоне Днепра: в ВСУ рассказали об обстановке на Херсонщине

На юге Украины российские оккупационные войска усиливают активность в островной зоне Днепра. Противник пытается закрепиться на отдельных островах и расширить свое присутствие.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, враг регулярно осуществляет попытки высадки на острова.

"За минувшие сутки зафиксирована попытка высадиться на остров Белогрудый. Несколько дней назад враг пытался высадиться на Большой Потемкин и Круглик", – сказал спикер.

Также армия РФ продолжает штурмовые действия вблизи Антоновских мостов на Алексеевском острове.

Российские войска не прекращают попыток закрепиться в островной зоне и готовятся к активизации действий с наступлением теплой погоды. Когда погодные условия это позволят, враг будет пытаться осуществлять перемещение и по воде.

Волошин также отметил, что противник активно наращивает использование беспилотников для разведки, логистики и прикрытия. Россияне увеличивают количество подразделений беспилотных систем, экипажей и самих БпЛА. По оценке Сил обороны, это может привести к росту активности российских подразделений в этом районе.

"Мы ожидаем, что враг несколько активнее будет действовать в островной зоне, в первую очередь из-за увеличения количества подразделений беспилотных систем", – пояснил спикер.

Кроме того, войска страны-агрессора проводят инженерное обустройство позиций на левом берегу Днепра и минируют проливы, чтобы сделать невозможным действия Сил обороны Украины. По словам Волошина, враг пытается защитить острова, на которых уже имеет наблюдательные посты и позиции.

Он подчеркнул, что активность противника на реке Днепр постепенно растет. "С каждым днем враг больше осуществляет попыток высадки, и активность в этой островной зоне увеличивается", – подытожил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, продвижение украинских войск в Днепропетровской области ограничивает российские наступательные операции в направлении Александровки и купирует наступательные действия РФ в направлении Гуляйполя. Также контратаки ВСУ заставляют оккупантов перебросить силы и средства из других районов фронта и, вероятно, из резервов оперативного уровня.

