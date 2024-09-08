Армия РФ за неделю потеряла более 75 военных и 32 единиц вооружения на юге

За прошедшие сутки, 7 сентября, на юге Украины российские оккупанты понесли потери в технике и личном составе. В частности, Силы обороны отминусовали 70 захватчиков и 32 единицы вооружения и военной техники.

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Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Он уточнил, что среди уничтоженной техники:

– 8 артиллерийских систем;

– 12 единиц автобронетехники;

– 5 разведывательных БпЛА;

– 6 лодок;

– 1 мотоцикл.

Кроме того, по словам Мрочко, поражено еще несколько вражеских объектов:

– 2 полевых пункта боеснабжения;

– 10 блиндажей,

– 4 наблюдательных пункта,

– огневая позиция,

– 4 места укрытия личного состава врага,

– 2 командно-наблюдательных пункта и место запуска БпЛА.

Напомним, ранее представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий рассказал, что на юге Украины оккупационные войска страны-агрессора РФ возобновили интенсивность штурмов и количество артиллерийских обстрелов. Украинские воины в свою очередь ведут активную оборону и имеют определенные успехи, в частности, восстанавливают некоторые позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, что группировка российских оккупационных войск на юге Украины испытывает нешуточные проблемы с логистикой и обеспечением. Однако Силам обороны не так просто начать операцию по освобождению территорий, на это есть несколько причин.

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