Армия РФ за неделю потеряла более 75 военных и 32 единиц вооружения на юге
За прошедшие сутки, 7 сентября, на юге Украины российские оккупанты понесли потери в технике и личном составе. В частности, Силы обороны отминусовали 70 захватчиков и 32 единицы вооружения и военной техники.
Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Он уточнил, что среди уничтоженной техники:
– 8 артиллерийских систем;
– 12 единиц автобронетехники;
– 5 разведывательных БпЛА;
– 6 лодок;
– 1 мотоцикл.
Кроме того, по словам Мрочко, поражено еще несколько вражеских объектов:
– 2 полевых пункта боеснабжения;
– 10 блиндажей,
– 4 наблюдательных пункта,
– огневая позиция,
– 4 места укрытия личного состава врага,
– 2 командно-наблюдательных пункта и место запуска БпЛА.
Напомним, ранее представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий рассказал, что на юге Украины оккупационные войска страны-агрессора РФ возобновили интенсивность штурмов и количество артиллерийских обстрелов. Украинские воины в свою очередь ведут активную оборону и имеют определенные успехи, в частности, восстанавливают некоторые позиции.
Как сообщал OBOZ.UA, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, что группировка российских оккупационных войск на юге Украины испытывает нешуточные проблемы с логистикой и обеспечением. Однако Силам обороны не так просто начать операцию по освобождению территорий, на это есть несколько причин.
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