Армия РФ запустила по Украине более 1000 дронов за неделю: в некоторых регионах продолжаются восстановительные работы

В течение последней недели армия страны-агрессора запустила по Украине около 1000 ударных дронов, 980 управляемых авиабомб и 36 ракет различных типов. Только в ночь на 16 ноября враг применил против нашего государства более 170 ударных дронов, большинство из которых – "Шахеды".

В Харькове и области, а также в Одесской и Днепропетровской областях после российских атак продолжаются восстановительные работы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Спасатели работали также в Сумской и Черниговской областях, где ликвидировали последствия террористических российских атак.

"Каждая ночь требует многокомпонентной защиты неба – системы ПВО, боевая авиация, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, над каждым из этих направлений продолжается сотрудничество с международными партнерами. Также подготовлены новые договоренности со странами Европы для улучшения обороны украинского воздушного пространства.

Последствия российских атак

В одном из районов Одесской области оккупанты атаковали объекты энергетики, в частности солнечную электростанцию. В результате российской атаки вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Среди людей пострадавших нет.

Объекты жизнеобеспечения и критическую инфраструктуру переведены на резервное питание. Очередное российское преступление расследует местная прокуратура. Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На Харьковщине из-за российской атаки 4 населенных пункта и около 12 тыс. абонентов в Лозовской громаде остались без электричества. Оккупанты атаковали объекты энергетики, также известно о повреждении многоэтажек, частных домов, учебных заведений и предприятий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 16 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 177 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 176 беспилотников. Силы ПВО обезвредили 139 вражеских дронов.