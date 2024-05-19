Армия России нанесла удар по Купянскому району на Харьковщине: 5 погибших, 9 раненых

Днем 19 мая российские оккупанты нанесли удары по Купянскому району. Два села, Новоосиново и Ковшаровка, они накрыли огнем из РСЗО.

В результате атаки погибли пять человек, ранения получили еще девять. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате обстрела из РСЗО с. Новоосиново и с. Ковшаровка погибли пять гражданских, девять травмированы", – говорится в сообщении.

Синегубов уточнил, что Россия убила мужчин 64, 65 и 58 лет, также жертвами агрессора стали две женщины, 56 и 72 лет.

Ранения получили пять мужчин и четыре женщины. Всем оказывается медицинская помощь.

По данным Министерства внутренних дел, атаковали захватчики упомянутые населенные пункты системой "Ураган".

Напомним, 19 мая в Малоданиловской общине на северной окраине Харькова оккупанты ударили по летней базе отдыха. Есть пострадавшие среди гражданских, по состоянию на 12:00 известно было о 8 раненых, также погибли по меньшей мере четыре человека. К 15 часам уже сообщалось о 16 травмированных и пятерых погибших, среди которых была женщина на 7 месяце беременности.

Под ударом КАБов в этот день оказался также Харьков: оккупанты били по кладбищу и парку

Также сообщалось, что накануне, 18 мая, армия РФ в сутки атаковала около 100 населенных пунктов Украины и более 100 объектов инфраструктуры в 14 областях. В результате вражеских атак есть погибшие и раненые.