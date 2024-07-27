Армия России обстреляла центр Глухова на Сумщине: есть раненые и разрушения

Глухов Сумской области днем в субботу, 27 июля, пережил российскую атаку. Под ударом оказался центр города, есть минимум 10 потерпевших и разрушение инфраструктуры.

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Местные интернет-сообщества писали о взрывах в районе 12:30. Враг применил системы залпового огня. Факт обстрела, разрушений и раненых "Суспільному" подтвердила глава Глуховской громады Надежда Вайло.

"Информации о погибших горожанах пока нет, но есть люди в тяжелом состоянии", – заявляла она по состоянию на 13:30.

Сумская областная военная администрация позже уточнила: на 14:30 было известно о 10 травмированных, из которых шестеро – дети.

В громаде зафиксировали 12 взрывов. В тяжелом состоянии одна женщина и один ребенок.

"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте прилетов работают аварийно-спасательные службы...Берегите себя и родных, соблюдайте правила безопасности", – написали в ОВА.

В сети сообщали, что зацепило дома, магазины и машины мирных жителей. Повреждения получило и учебное заведение. Подробности уточняются.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Вследствие обстрелов 26 июля трое мирных жителей Донецкой области получили ранения.

– Утром 27 июля российские захватчики с помощью дрона атаковали автомобиль экстренной помощи в Херсонской области. Ранение получил водитель скорой, его госпитализировали.

– В ночь на 27 июля оккупанты атаковали Полтавщину БПЛА. В результате попадания в промышленный объект возник пожар.

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