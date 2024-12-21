Армия России перебрасывает технику на Кураховское направление: фото- и видеодоказательства

Российская оккупационная армия продолжает отправлять резервы на восток Украины. Переброску боевой техники на Кураховское направление зафиксировали на трассе "Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону".

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В составе колонны были замечены танки Т-72, БМП-2 и МТЛБ. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Движение колонны тяжелой боевой техники заметили на трассе М-4 направлении Ростова-на-Дону. По информации агентов, путинская армия перебрасывает все доступные ресурсы в Донецкую область, где продолжает нести катастрофические потери.

При этом в "Атеш" отметили, что российские военнослужащие, оппозиционно настроенные к путинскому режиму, сознательно саботируют приказы своего командования.

"Мы призываем российских военнослужащих не быть пушечным мясом в этой бессмысленной, для россиян, войне. Присоединяйтесь к движению "АТЕШ" и ломайте технику в тылах. Таким образом, вы сохраните свою жизнь и избежите отправки на передовую", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска активизировали наступательные действия на Краматорском, Торецком и Времовском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городской застройке Курахово.

Ранее сообщалось, что город Курахово Донецкой области контролируют военные Вооруженных сил Украины. Однако ситуация остается сложной из-за большого преимущества российских оккупантов в живой силе.

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