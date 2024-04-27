Армия России попала ракетой возле учебного заведения в Херсоне: видео последствий

Днем 27 апреля российская террористическая армия ударила ракетой по Херсону. Оккупанты попали возле одного из учебных заведений, расположенных в Корабельном районе города.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он также опубликовал видео последствий прилета.

В результате атаки здание учебного заведения получило значительные повреждения: были разбиты окна, повреждены стены и крыша. Одна из аудиторий была полностью разрушена.

К счастью, ни одно гражданское лицо не пострадало. К моменту обстрела вокруг не было никого.

Как сообщал OBOZ.UA, что в течение суток 27 апреля российские захватчики продолжали обстреливать освобожденную часть Херсонщины. В результате вражеских обстрелов на собственном дворе был убит 58-летний местный житель. Еще восемь человек получили ранения, среди них – спасатель, попавший под повторный обстрел оккупантов во время тушения пожара.

Напомним, в ночь на 27 апреля армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты разных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в течение двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО.

Главной целью врага на этот раз снова была украинская энергетика: атаковано четыре ТЭС, есть по меньшей мере один раненый энергетик.