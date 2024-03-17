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Армия России попала в заправку в Никополе: есть пострадавшие

Алексей Лютиков
War
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Армия России попала в заправку в Никополе: есть пострадавшие

Утром 17 марта российская террористическая армия атаковала Никополь Днепропетровской области. Враг ударил по населенному пункту дронами-камикадзе.

Вследствие теракта ранения получили трое мужчин. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, утром россияне ударили по Никополю двумя БПЛА. Целью путинских террористов стала автозаправочная станция.

Ранения из-за вражеской атаки получили мужчины 32, 43 и 67 лет. Медики предоставили им всю необходимую помощь. Также из-за взрывов повреждено оборудование АЗС и грузовой автомобиль.

В областной прокуратуре сообщили, что при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Армия России попала в заправку в Никополе: есть пострадавшие
Армия России попала в заправку в Никополе: есть пострадавшие

Напомним, российские захватчики утром 17 марта ударили по селу Бугаевка Харьковской области. Попали оккупанты по временному пункту расположения скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что российские захватчики ночью и утром обстреляли Сумскую область. В частности, они ударили по приграничному населенному пункту Великая Писаревка, уничтожив центр поселка.

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