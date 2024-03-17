Армия России попала в заправку в Никополе: есть пострадавшие

Утром 17 марта российская террористическая армия атаковала Никополь Днепропетровской области. Враг ударил по населенному пункту дронами-камикадзе.

Вследствие теракта ранения получили трое мужчин. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, утром россияне ударили по Никополю двумя БПЛА. Целью путинских террористов стала автозаправочная станция.

Ранения из-за вражеской атаки получили мужчины 32, 43 и 67 лет. Медики предоставили им всю необходимую помощь. Также из-за взрывов повреждено оборудование АЗС и грузовой автомобиль.

В областной прокуратуре сообщили, что при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Напомним, российские захватчики утром 17 марта ударили по селу Бугаевка Харьковской области. Попали оккупанты по временному пункту расположения скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что российские захватчики ночью и утром обстреляли Сумскую область. В частности, они ударили по приграничному населенному пункту Великая Писаревка, уничтожив центр поселка.