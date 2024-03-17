В Харьковской области оккупанты обстреляли временный пункт скорой медпомощи: есть раненые. Фото

Российские захватчики утром 17 марта ударили по селу Бугаевка Харьковской области. Попали оккупанты по временному пункту расположения скорой медицинской помощи.

Ранения получили два человека, есть разрушения, повреждены медицинские автомобили. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По селу Бугаевка Волчанской громады российские оккупанты ударили около 09:15 утра.

"В селе Бугаевка россияне обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи... Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой. Сейчас им оказывается помощь в больнице в Харькове", – рассказал Синегубов.

Также в результате обстрела повреждений получил одноэтажный дом, в котором находились медицинские работники, и две "скорые". Разрушения есть и в близлежащих зданиях.

В полиции Харьковской области рассказали, что на месте обстрела работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

"По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – добавили правоохранители.

Напомним, ранее стало известно, что 17 марта армия РФ разбомбила центр поселка Великая Писаревка Сумской области. По данным Сумской ОВА, населенный пункт захватчики атаковали с РСЗО и артиллерии, по нему также нанесены авиационные удары.

Также сообщалось, что в Черниговской области семья чудом выжила во время ракетного удара. Люди успели выбежать из охваченного огнем дома. Теперь они остались без крова.