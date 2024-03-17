Успели выбежать из горящего дома: на Черниговщине семья чудом выжила во время ракетного удара, но потеряла дом. Фото

Вечером 16 марта российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Черниговской области. В одном из населенных пунктов существенные повреждения получили жилые дома.

Вследствие российского теракта семья с малолетним ребенком осталась без жилья. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

По информации правоохранителей, мужчина, женщина и их 6-летняя дочь чудом выжили и не пострадали. Однако российская ракета полностью разрушила дом мирных жителей.

В полиции отметили, что враг совершил ракетную атаку на мирное село, в результате чего загорелся жилой дом, хозяйственная постройка и гараж с автомобилем. В момент атаки люди были дома, однако успели выбежать из горящего помещения.

На месте происшествия продолжают работать взрывотехники областной полиции, следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус отметил, что путинские террористы нанесли удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. По предварительной информации, россияне атаковали объекты на юге области.

Напомним, в ночь на 17 марта Россия атаковала Украину 16 "Шахедами". Их враг запускал с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. 14 дронов сбили силы ПВО.

Ранее сообщалось, что несколько БПЛА поразили агропредприятия в Одесском районе – там вспыхнули пожары, но обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Винницкой области обнаружили обломки дрона-камикадзе Shahed-136 с боевой частью, которая не сдетонировала. Фрагменты российского ударного беспилотника разлетелись в радиусе 200 метров.

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