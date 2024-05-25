Армия России продолжает наступательные действия: в Генштабе назвали самую горячую точку фронта

Самые жестокие бои сейчас идут на Покровском направлении. В течение текущих суток там произошло 14 боевых столкновений с 44 в целом на фронте.

Интенсивность вражеских атак увеличилась более чем втрое. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 13.30. Отмечается, что 6 боестолкновений до сих пор продолжаются на Покровском направлении.

Кроме того, на Харьковском направлении враг атакует с применением КАБов. Произошло 8 боевых столкновений, сейчас продолжаются бои в районе Волчанска (здесь оккупанты использовали шесть КАБ) и Липцев (четыре КАБ).

На Купянском направлении с начала суток зафиксировано 6 боестолкновений. Два из них продолжаются вблизи Петропавловки и Стельмаховки.

На Краматорском направлении оккупанты пытаются штурмовать при поддержке авиации. Активно используют неуправляемые авиационные ракеты. Подразделения сил обороны две вражеские атаки успешно отбили. Одна еще продолжается в районе Клещиевки.

На Ореховском направлении враг совершил две атаки. Попытка прорвать оборону наших войск возле Роботино и Новоандреевки не увенчалась успехом. Одно боеприкосновение еще продолжается.

По остальным направлениям ситуация существенно не изменилась. Силы обороны истощают врага по всей линии фронта и усиливают оборонительные рубежи.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские пограничники из бригады "Стальная граница" продемонстрировали очередной точный удар по врагу на востоке. Как следствие, был разрушен опорный пункт российских военных.

– Утром 25 мая в Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают атаковать на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону украинских войск. В Харьковской области враг трижды атаковал украинские подразделения.

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