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Армия России продвинулась возле нескольких населенных пунктов на Донетчине. Карта

Дарья Дурова
War
1 минута
1,1 т.
Армия России продвинулась возле нескольких населенных пунктов на Донетчине. Карта

У российских оккупационных войск есть продвижение на восточной линии фронта – в Краматорском районе Донецкой области. Предварительно, некоторые успехи захватчики получили в районе сел Ивановка и Ямполевка.

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Об этом утром в субботу, 22 марта, заявил проект DeepStateMAP. "Карта обновлена. Враг продвинулся возле Ивановки и Ямполевки", – написали авторы в своем Telegram-канале.

Оба указанных населенных пункта находятся в Лиманской городской территориальной громаде. Их разделяет примерно 3 километра. Около этих сел проходит река Жеребец.

Продвижение оккупантов на карте:

Армия России продвинулась возле нескольких населенных пунктов на Донетчине. Карта
Армия России продвинулась возле нескольких населенных пунктов на Донетчине. Карта

Как выглядит этот участок фронта (по состоянию на утро 22 марта 2025 года):

Армия России продвинулась возле нескольких населенных пунктов на Донетчине. Карта

Как писал OBOZ.UA, в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что за прошедшие сутки (21 марта) на передовой произошло 142 боевых столкновения.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза и пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское и Ивановка.

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