Армия России продвинулась возле нескольких населенных пунктов на Донетчине. Карта
У российских оккупационных войск есть продвижение на восточной линии фронта – в Краматорском районе Донецкой области. Предварительно, некоторые успехи захватчики получили в районе сел Ивановка и Ямполевка.
Об этом утром в субботу, 22 марта, заявил проект DeepStateMAP. "Карта обновлена. Враг продвинулся возле Ивановки и Ямполевки", – написали авторы в своем Telegram-канале.
Оба указанных населенных пункта находятся в Лиманской городской территориальной громаде. Их разделяет примерно 3 километра. Около этих сел проходит река Жеребец.
Продвижение оккупантов на карте:
Как выглядит этот участок фронта (по состоянию на утро 22 марта 2025 года):
Как писал OBOZ.UA, в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что за прошедшие сутки (21 марта) на передовой произошло 142 боевых столкновения.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза и пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское и Ивановка.
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