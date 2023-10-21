Армия России ударила из тяжелой артиллерии по Никополю: есть погибший

Днем 21 октября вражеские войска снова атаковали Никополь на Днепропетровщине. Из тяжелой артиллерии захватчики выпустили по городу семь снарядов.

Последствия прилетов еще уточняются, уже известно об одном погибшем. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

"Вновь потеря... Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб мужчина... Никогда не будет прощения бесславным захватчикам!" – написал Лысак.

Мэр Никополя Александр Саюк подтвердил гибель местного жителя и выразил соболезнования близким невинной жертвы российских оккупантов.

Он добавил, что специалисты уточняют информацию о последствиях очередных российских обстрелов. И призвал жителей города сообщать о своих нуждах городской совет.

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"Если вам нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь в наш колл-центр: 0566696061 (с 7:00 до 19:00), 0684952584 (с 7:00 до 19:00), 0800504105 – круглосуточно. Пожалуйста, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!" – написал Саюк.

Напомним, утром сообщалось, что оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе зафиксированы прилеты трех ракет и дрона. В результате атаки разрушен объект промышленной инфраструктуры.

Также из-за вражеских обстрелов в городе возник пожар. Спасатели оперативно потушили возгорание. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.