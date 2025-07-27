Армия России ударила по легендарному 'Привозу' в Одессе: в сети показали печальное фото недели

Фотография охваченного огнем знаменитого рынка "Привоз" в Одессе, по которому войска России нанесли удар в ночь на 24 июля, стала печальным "фото недели". Теперь на месте попадания – тишина, пепел и руины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "Сегодня на "фото недели" – душа Одессы. Знаменитый на весь мир одесский "Привоз"... – говорится в сообщении.

Это тот рынок, где побывал, пожалуй, каждый украинец. Это не просто базар – это место, "где жил город, пахло морем, арбузом, свежей рыбой и анекдотом", отметили в ведомстве.

"Где не просто покупали, а шутили и смеялись, где можно было услышать настоящий одесский акцент. Невозможно было уехать из Одессы и не привезти домой гостинец с "Привоза". Сегодня там тишина. Пепел. Руины. Вырванная страница из жизни. Из воспоминаний. Из сердца", – говорится в заметке.

В ГСЧС указали, что россияне ударили не просто по зданию – а по памяти, любви к этому месту, они попали "в нечто очень родное – такое, что не продается и не покупается".

В ведомстве добавили, что Одесса – это не просто город, "оно как близкий человек, который сегодня плачет".

"Остатки лавочек, обгоревшие вывески, пожарище вместо жизни – все болит так, будто потеряли кого-то очень родного. Одесса плачет. И мы вместе с ней. Невозможно смотреть на эти руины, не сжав зубы. Поэтому мы продолжаем сквозь боль и слезы жить эту жизнь. Потому что что? Потому что не дождутся", – заявили в ГСЧС.

Что предшествовало

В ночь на 24 июля РФ массированно атаковала Одессу ракетами и дронами, известно об одном погибшем мужчине, еще четыре человека получили ранения.

На "Привозе" вспыхнул мощный пожар, в девятиэтажном доме был разрушен ряд квартир. Также повреждены исторические памятники в зоне ЮНЕСКО.

Президент Владимир Зеленский указал, что атака была осуществлена после третьего раунда переговоров с РФ в Стамбуле, когда Москве в очередной раз было предложено прекращение огня. Глава государства пообещал, что Киев будет делать "все, чтобы дипломатия сработала", однако именно Россия должна прекратить войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!