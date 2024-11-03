Армия России в октябре запустила по Украине вдвое меньше ракет, чем в сентябре: о чем это свидетельствует

В октябре 2024 года российские оккупанты не наносили по Украине массированных ракетных ударов, как и в сентябре, но регулярно совершали единичные атаки с частым использованием ракет Х-59/69 и 9М723. Запуски баллистических и крылатых ракет в октябре уменьшились по сравнению с сентябрем, однако это еще не свидетельствует об истощении запасов у российских оккупационных войск.

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Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в рамках совместного проекта с OBOZ.UA. Так, в течение октября оккупанты почти ежедневно наносили одиночные удары по Украине, применяя ракеты Х-59/69, 9М723/728 (Искандер-М/К), Х-31П, Х-38, Х-22 и Х-47М2 "Кинжал".

Типы и количество использованных ракет:

Х-59/69 – 38 (из которых сбито 13);

9М723/728 Искандер-М/К – 22;

Х-47М2 "Кинжал" – 3/2;

Х-22 – 2;

Х-38 – 3;

Х-31П – 6;

неизвестного типа – 8.

Всего в октябре было применено 84 ракеты, что почти вдвое меньше, чем в сентябре (151), из которых было перехвачено 15 (против 48 в сентябре).

Низкий уровень перехватов объясняется тем, что российские войска выбирали для ударов места со слабым покрытием средствами ПВО или использовали ракеты, которые эти системы не могли перехватить, например 9М723.

Ракеты неизвестного типа могут включать Х-59/69, Х-38, Х-31П и другие, которые не удалось идентифицировать. В течение октября не зафиксирован ни один запуск 9М728 ОТРК "Искандер-К", хотя применяли 9М723 ОТРК "Искандер-М/KN-23". Запуски баллистических и крылатых ракет, таких как Х-101/555 и "Калибр", уменьшились, что может указывать на их накопление, а не на истощение запасов.

Основными регионами ударов стали Одесская (14), Днепропетровская (6), Сумская (5) и Донецкая области (5).

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье, 3 ноября, в Киевской области продолжили взрывы на фоне российской дроновой атаки. На подступах и в пригороде столицы уничтожали вражеские цели, от падения обломков и взрывной волны повреждены дороги, сопротивление освещения и окна в нескольких зданиях.

Как сообщал OBOZ.UA, очередная российская воздушная атака на Украину началась с вечера 2 ноября. В Киеве после взрывов вспыхнули несколько пожаров в Голосеевском районе, где на открытой местности упали обломки сбитых "Шахедов".

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