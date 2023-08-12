Армия России за сутки убила двух мирных жителей Донбасса

В Донецкой области за минувшие сутки, 11 августа, в результате обстрелов оккупантов погибли двое гражданских. Также 1 человек в области получил ранения.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В то же время установить точное количество жертв российской агрессии в Мариуполе и Волновахе пока невозможно.

"Россия убивает гражданских! За 11 августа россияне убили 2 жителей Донетчины: в Елизаветовке и Северске. Еще 1 человек в области получил ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – рассказал Кириленко.

Он также подчеркнул, что все военные преступники будут наказаны за каждое свое преступление на территории Украины.

Также российская оккупационная армия продолжает использовать гражданские объекты на временно оккупированных территориях Украины в своих целях. В частности, враг размещается в учебных заведениях. Такие случаи отмечены в Луганской и Запорожской областях. Так, во временно оккупированном населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. Россияне запретили доступ местных жителей в школу.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска лишают жителей временно захваченных территорий элементарной медицинской помощи. Враг все больше использует медучреждения в своих целях.

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