Артиллеристы показали, как уничтожают вражеский 'Град'. Видео

Украинские защитники каждый день уничтожают российских оккупантов и минусуют вражескую технику. Потери армии страны-агрессора растут стремительными темпами.

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Об этом свидетельствует видео, на котором показана работа украинских артиллеристов. Ролик опубликовал Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали уничтожение вражеской реактивной системы залпового огня "Град".

"Уничтожение российской установки БМ-21 "Град" артиллеристами 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады", – говорится в сообщении.

Сами бойцы с юмором прокомментировали свою работу: "В такой солнечный день град совсем неуместен, особенно российский. Поэтому закарпатские мольфары решили немного подкорректировать погоду".

Кроме самой установки, воины ликвидировали и пару оккупантов. Те пытались сбежать, но взрыв оказался быстрее, чем военные преступники РФ.

Отметим, подразделения Сил обороны Украины в течение 22 мая ликвидировали на фронте 480 оккупантов и сбили в небе российского "Крокодила". В общем за сутки было уничтожено 111 единиц техники и вооружения армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ активно применяют беспилотники для поражения скоплений живой силы и техники войск РФ. На одном из направлений с помощью дрона была уничтожена пушка-гаубица Д-20 оккупантов.

В то же время на Донетчине украинские защитники разбили очередную колонну военной техники армии РФ. Кадры "демилитаризации" врага показала 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

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