ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов, уничтожили 40 вражеских артсистем и вертолет 'Крокодил' – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины в течение 22 мая ликвидировали на фронте ? оккупантов и сбили в небе российского "Крокодила". В общем за сутки было уничтожено 111 единиц техники и вооружения армии РФ.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Военные подчеркнули, что данные о вражеских потерях постоянно уточняются.

Так, за почти полные 454 дня войны потери личного состава ВС РФ достигают уже 204 360 военнослужащих и наемников.

Накануне с техники войск страны-агрессора наши защитники больше всего обезвредили артиллерийских систем – 40 единиц (всего с начала вторжения 3318). На втором месте оказались БПЛА оперативно-тактического уровня – еще 34 штуки (всех 2864).

Также воины ВСУ сожгли 12 боевых бронированных машин (в общем 7419), 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6139) и шесть – спецтехники (433), четыре танка (3789) оккупантов.

Были сбиты четыре российских крылатых ракеты (всего 1015) и один ударный вертолет (295). Отметим, что его "демилитаризовали" с ПЗРК "Игла" бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила. Это был вражеский Ми-24, который еще называют "Крокодилом", и он хотел ударить по поселку Нью-Йорк на Донетчине.

Список остального уничтоженного вооружения и техники врага остался неизменным, в нем есть 565 РСЗО, 327 средств ПВО, 309 самолетов и 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВСУ активно применяют беспилотники для поражения скоплений живой силы и техники войск РФ. На одном из направлений с помощью дрона была уничтожена пушка-гаубица Д-20 оккупантов.

В то же время на Донетчине украинские защитники разбили очередную колонну военной техники армии РФ. Кадры "демилитаризации" врага показала 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

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