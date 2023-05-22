Украинские военные сбили вражеский ударный вертолет Ми-24

Украинские защитники продолжают наносить потери российским оккупационным войскам. В понедельник, 22 мая, Вооруженные силы Украины сбили вражеский вертолет Ми-24.

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Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск. "Демилитаризовать" вертолет захватчиков удалось 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Сегодня силами и средствами Королевской бригады был ликвидирован вражеский ударный вертолет Ми-24", – говорится в сообщении.

В 24 ОМБр рассказали, что "Крокодил" противника пытался осуществить огневое поражение поселка Нью Йорк на Донетчине, когда точным выстрелом из ПЗРК "Игла" был остановлен стрелком-зенитчиком зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 24 ОМ. После попадания вражеский вертолет упал на территории, подконтрольной врагу, вблизи временно оккупированной Горловки.

Российский ударный вертолет Ми-24 стоит около 12 млн долларов. Он используется для уничтожения бронированной и небронированной военной техники и выполнения другого расширенного круга задач для сухопутных войск.

Экипаж боевого Ми-24, согласно характеристикам, составляет 3 человека, однако вертолет может перевозить до 8 пассажиров.

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