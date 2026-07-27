Ассортимент широкий: Храпчинский назвал ракеты, которые Россия может использовать для тактического ядерного удара по Украине

Страна-агрессор Россия теоретически может применить против Украины тактическое ядерное оружие. У врага есть целый ряд средств его доставки. Номенклатура российского тактического ядерного вооружения охватывает прежде всего баллистические и крылатые ракеты "Искандер", аэробаллистические "Кинжалы", крылатые ракеты воздушного и морского базирования – Х-102, Х-22/32, "Калибр".

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Также имеются специальные артиллерийские снаряды для систем крупного калибра – 2С7 "Пион", 2С4 "Тюльпан". Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

По его словам, формально большинство из этих носителей мы уже научились перехватывать. Однако в случае с ядерной боевой частью принцип уничтожения коренным образом меняется. Классической ПВО будет недостаточно – нужны исключительно современные комплексы ПРО, такие как Patriot PAC-3 или SAMP/T.

Если для обычной ракеты достаточно взрыва противоракеты рядом с целью, то для ядерной боевой части необходимо только прямое кинетическое попадание, то есть hit-to-kill, которое физически разрушает сам ядерный блок в воздухе.

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"В противном случае ракета, поврежденная осколками, упадет и взорвется в результате детонации обычного взрывчатого вещества внутри боевой части, что приведет к масштабному радиологическому загрязнению территории по эффекту "грязной бомбы". К тому же систем ПРО у нас до сих пор недостаточно", – объяснил Храпчинский.

Какова вероятность тактического ядерного удара

Храпчинский оценивает вероятность применения РФ тактического ядерного оружия в качестве "последнего аргумента" как крайне низкую, ведь Кремль сдерживают мощные внешние сдерживающие факторы, прежде всего со стороны Китая.

Кроме того, в случае попытки противника применить средства воздушного нападения или межконтинентальные баллистические ракеты критическим остается вопрос технического состояния самих боеголовок. Россия более 20 лет не проводила даже лабораторных испытаний имеющихся ядерных ресурсов, отметил офицер.

"К тому же Украина уже существенно нарушила баланс архитектуры российской ядерной триады, нанеся успешные удары по элементам систем раннего предупреждения, центрам космической связи и последовательно сокращая авиационные возможности противника", – добавил Храпчинский.

Как сообщал OBOZ.UA, главная опасность российских дронов с боевыми элементами из обедненного урана заключается не в радиационном воздействии, а в токсичности урановой пыли, которая образуется после взрыва или горения боеприпаса. Наибольший риск возникает для людей, которые работают на местах падения беспилотников и контактируют с их обломками.

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