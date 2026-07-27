Не радиация: эксперт назвал главную опасность, исходящую от российских дронов с обедненным ураном

Главная опасность российских дронов с боевыми элементами из обедненного урана заключается не в радиационном воздействии, а в токсичности урановой пыли, которая образуется после взрыва или горения боеприпаса. Наибольший риск возникает для людей, которые работают на местах падения беспилотников и контактируют с их обломками.

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Об этом рассказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в интервью OBOZ.UA, комментируя информацию СБУ и ГСЧС об обнаружении элементов из обедненного урана в российских дронах "Герань-2", которые атаковали Черниговскую область в период с апреля по июнь 2026 года.

Почему россияне используют обедненный уран

По словам Храпчинского, речь идет об использовании советских авиационных ракет Р-60, которые оккупанты устанавливают на ударные беспилотники "Герань-2". Такие ракеты были разработаны еще в 1970–1980-х годах, а при производстве их боевых частей использовались сплавы из обедненного урана.

Эксперт пояснил, что этот материал использовали из-за его чрезвычайно высокой плотности. Благодаря этому поражающие элементы получали большую кинетическую энергию и могли эффективнее пробивать силовые конструкции и обшивку летательных аппаратов.

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"Сегодня россияне кустарным образом монтируют эти снятые с консервации авиационные ракеты на ударные дроны, пытаясь задействовать имеющийся складской ресурс устаревших боеприпасов против украинских средств перехвата", — пояснил эксперт.

В чем заключается реальная опасность

"Ключевая опасность таких элементов заключается не в масштабном радиационном поражении, а в химической токсичности урана как тяжелого металла", — отметил Храпчинский.

Он подчеркнул, что обедненный уран имеет низкий уровень альфа- и бета-излучения, поэтому масштабного радиационного загрязнения он не создает.

В то же время при взрыве или возгорании боевой части металл превращается в мелкодисперсную аэрозольную пыль.

"Попадание этой пыли в организм через дыхательные пути или микротравмы вызывает тяжелые токсические отравления и поражения почек", – рассказал Храпчинский.

Именно поэтому, по словам эксперта, наибольший риск связан с работами на местах падения таких беспилотников. При осмотре территории и извлечении обломков необходимо использовать средства индивидуальной защиты, прежде всего для защиты органов дыхания.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ зафиксировала два новых случая применения российскими оккупантами ударных беспилотников с боеприпасами, содержащими элементы обедненного урана. Опасные компоненты обнаружили после атак дронов "Герань-2" по Сумской области.

В апреле 2026 года СБУ сообщила о первом зафиксированном случае использования российскими войсками боеприпасов с обедненным ураном. Опасными радиоактивными дронами оккупанты атаковали Черниговскую область.

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