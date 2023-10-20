ATACMS могут уничтожать вертолеты, но не танки: в чем особенность ракет, которые США передали Украине

Ракеты ATACMS американского производства, которые недавно получила Украина, могут снести с аэродромов целые вертолетные площадки и перебить пути снабжения. Но есть ряд вещей, которые эти ракеты не могут сделать.

Среди них уничтожение наиболее защищенных боевых машин и танков. Как пишет Forbes, причина проста: боеголовка ATACMS выбрасывает около тысячи суббоеприпасов размером с гранату, но, если не произойдет очень удачное попадание, ни один суббоеприпас не окажется достаточно мощным, чтобы нанести серьезный урон танку.

Тактический ракетный комплекс ATACMS M39 представляет собой двухтонную баллистическую ракету длиной 13 футов с твердотопливным ракетным двигателем и боеголовкой, содержащей 950 суббоеприпасов M74 размером с гранату. Ракета образца 1990-х годов, запускаемая гусеничной или колесной пусковой установкой высокомобильной артиллерийской ракетной системы, имеет дальность действия до 100 миль под инерционным наведением.

Видео дня

M39 и его однофунтовые суббоеприпасы M74 из стали и вольфрама идеально подходят для поражения "мягких целей".

"При ударе и детонации каждая граната распадается на большое количество высокоскоростных стальных фрагментов, которые эффективны против таких целей, как шины грузовиков, ракетные снаряды, тонкостенные транспортные средства и антенны радаров", – отметил майор армии США Джеймс Хаттон для Центр изучения армейских уроков.

Но не стоит их тратить на танковый полк. Его суббоеприпас "неэффективен против бронетехники", подчеркнул Хаттон.

Да, ATACMS может повредить оптику танка и, если повезет, может пробить тонкую броню сверху корпуса и вывести из строя двигатель. Но прямое попадание М74 не остановит танковую атаку.

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ ударили по вертолётам оккупантов и оборудования аэродромов возле Луганска и Бердянска. Там захватчики сконцентрировали авиацию, которая используется для ударов по украинским воинам на линии фронта.

Впоследствии в ССО раскрыли детали ударов : по данным украинских воинов, у врага минус 9 вертолетов, состав БК, система ПВО, а также потери личного состава убитыми и ранеными.

Позже стало известно, что крайне эффективные удары нанесли с помощью американских ракет ATACMS, о поставках которых официально не сообщалось. Однако вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Украиной дальнобойных ракет от США.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты признали, что эта атака была одной из самых мощных "со времен начала СВО". Они также заявили, что потери были не только в технике, но и живой силе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!