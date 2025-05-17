Россия ночью атаковала Украину дронами: сбиты 36 из 62 вражеских беспилотников

В ночь на 17 мая Россия снова атаковала Украину с воздуха. Враг запустил 62 БпЛА.

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Силы ПВО сбили 36 вражеских дронов, еще шесть локационно потеряны. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Атаковать наше государство захватчики начали с 23:50 16 мая. С тех пор и до полудня 17 мая россияне запустили по украинским городам и селам 62 ударных беспилотника типа "Шахед" и дроны-имитаторы различных типов. Запуски осуществлялись из районов российских городов Курск, Орел и Шаталово, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие 36 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 6 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области", – подчеркнули в Воздушных силах.

Напомним, накануне, 16 мая, враг в течение дня бил по Купянщине дронами и "Градами". В результате вражеских обстрелов повреждены дома, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в тот же день оккупанты несколько раз атаковали дронами Херсон. Из-за ударов ранения получили гражданские украинцы.

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