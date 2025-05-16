Оккупанты несколько раз атаковали дронами Херсон, есть раненые

Вечером пятницы, уже после шести часов, российские оккупационные войска снова атаковали город Херсон беспилотниками. Из-за нескольких ударов, которые были нанесены около 18:00 и 18:40, пострадали два гражданских человека.

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Удары были нанесены по Центральному и Корабельному районам города, рассказала местная власть. В частности, ранения получили 28-летний и 72-летний мужчины, у которых диагностировали взрывные, черепно-мозговые травмы, и контузии.

Также в это время российская оккупационная армия сбросила взрывчатку с БпЛА на жителя Берислава. Здесь также мужчина 72 лет получил минно-взрывную травму, контузию и другие ранения.

Врачи оказали пострадавшим необходимую медпомощь.

В Херсоне 16 мая громкие взрывы раздавались с самого утра. Около 10:30 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, в результате чего машина загорелась.

Из-за этой атаки пострадали два человека. 55-летняя женщина и 58-летний мужчина получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии (медики оказывают им помощь в больнице).

Также под российскими ударами дронами и артиллерией оказалась жилая застройка в Центральном районе Херсона. В домах горожан были побиты стены и разбиты стекла.

Рассказы очевидцев можно посмотреть в этом видео.

За медпомощью обратился житель херсонской Антоновки, который также попал под удар российского дрона. У 76-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и контузию. Врачи оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Позже в больницу доставили 61-летнего херсонца, который около 12.00 пострадал в результате сброса врагом взрывчатки на авто в Днепровском районе Херсона. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение, где его прооперировали.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска уже неоднократно пытались форсировать Днепр в районе Херсона, однако эти попытки терпят поражение. Украинские Силы обороны внимательно отслеживают действия противника и заранее понимают потенциальные сценарии развития событий.

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