"Дурак мыслью богатеет": в ЦПД оценили попытки войск РФ форсировать Днепр
Российские войска уже неоднократно пытались форсировать Днепр в районе Херсонщины, однако эти попытки терпят поражение. Украинские Силы обороны внимательно отслеживают действия противника и заранее понимают потенциальные сценарии развития событий.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. По его словам, украинские защитники хорошо понимают возможности россиян на этом направлении и готовы уничтожать их еще на подходе.
"По Херсонской области. Подготовка врага и попытки форсирования Днепра на острова уже были, Силам обороны удалось отминусовать достаточное количество такого десанта. О планах россиян попытаться повторить определенные действия известно давно, именно поэтому Силы обороны понимают потенциальные возможности врага и готовы его там уничтожать", - говорится в сообщении.
Коваленко добавил с иронией: "Желание у россиян есть давно, но - дурак мыслью богатеет".
В ЦПД призывают украинцев сохранять спокойствие, не вестись на вражескую пропаганду и доверять только проверенным источникам. Потому что, как показывает практика, громкие российские "наступления" часто заканчиваются тихими побегами.
"Не стоит забывать, что желание врага и его возможности - это разные вещи. Враг желает захватить всю Украину, но мы не даем ему это сделать и не дадим. Так же и по Херсонщине", - резюмировал он.
Напомним, ранее стало известно, что оккупационные войска РФ активизировались в районе южного Днепровского каскада островов на Херсонщине. Враг пытается высадиться на остров Бугаз возле села Кизомыс.
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