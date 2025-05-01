Оккупанты активизировались для форсирования Днепра в Херсонской области: детали от ВСУ

Оккупационные войска РФ активизировались в районе южного Днепровского каскада островов Херсонской области. Враг пытается высадиться на остров Бугаз у села Кизомис.

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Как сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, цель оккупантов – захватить плацдарм и попытаться форсировать Днепр с южной стороны. Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам спикера, за последние дни российские войска уже несколько раз пытались переправиться через реку, используя лодки.

"Враг пытается провести форсирование водных препятствий и именно сейчас открыл такое, ну назовем это "новое", направление. Направление, на котором он активизировался и уже через несколько дней провел несколько попыток высадиться в речной зоне - это юг Днепровской системы островов. На самом юге остров, возле населенного пункта Кизомис, остров Бугаз. Там враг пытается высадиться на этот остров, захватить определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр", – рассказал Волошин.

Однако все эти попытки пока напрасны – украинские силы отбивают атаки и уничтожают технику еще на подходе. В случаях, когда оккупантам удается высадиться на остров, они оказываются в изоляции: обеспечение им осуществляется дронами, но унести их оттуда враг уже не может. Часть этих "робинзонов" сдается в плен, других уничтожают.

"Они (пробы – ред.) выглядят так, что, например, враг на плавсредствах (на лодках) пытается пересечь какую-то там водную артерию – будь то пролив, или Днепр. Силы обороны уничтожают. Ну, если удается кому-то выжить на этих островах, то они там играют в такую импровизированную". может, доставляет им дронами и продукты, и воду, боеприпасы, а через несколько дней бывают случаи, что эти российские военнослужащие – робинзоны так называемые – сдаются в плен или их уничтожают Силы обороны Украины", – пояснил спикер.

Такие высадки Россия часто использует для информационных вбросов – мол, "остров под контролем". На самом же деле, по словам ВСУ, эти заявления далеки от реальности. Силы обороны Украины держат это направление и пытаются отразить все попытки врага совершить подобные форсировки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ информировали, что в Сумской области задержали агентов России, которые готовили прорыв вражеской ВРГ в Сумскую область. Один из задержанных оказался гражданином РФ, который проживает в Украине и недавно получил задание шпионить за украинскими воинами.

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